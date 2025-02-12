У Трампа заявили: Зеленский и Путин должны провести прямые переговоры

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог перед началом Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин должны провести прямые переговоры, отметив, что обе стороны должны быть готовы к определенным уступкам, сообщает Tagesschau.

Келлог заявил, что заявления Кремля о нелегитимности украинского президента не сработают. «Они должны говорить. И обе стороны должны чем-то уступить», – подчеркнул Келлог.

Кроме того, Келлог опроверг слухи о том, что президент США Дональд Трамп якобы планирует вести переговоры только с Путиным. «Мы осознаем, что три стороны должны говорить друг с другом, особенно два главных действующих лица, россияне и украинцы, они должны сесть и поговорить», – пояснил спецпредставитель Трампа.