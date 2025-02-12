Трамп потребует от России и Китая отказаться от создания ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести с Россией и Китаем переговоры о сокращении ядерных арсеналов, а также расходов на создание новых боеголовок. «У нас нет причин создавать совершенно новое ядерное оружие, у нас [его] уже и так много», — сказал Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

По его словам, имеющегося запаса хватит для того, чтобы «уничтожить мир и 50, и 100 раз», однако США, Россия и Китай продолжают производить новое оружие. При этом на ядерные программы уходят деньги, которые можно потратить на «более продуктивные вещи», отметил Трамп.

Глава Белого дома уточнил, что переговоры о денуклеаризации могут начаться сразу после завершения военных конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке. «Когда мы все уладим, то одну из первых встреч я хочу провести с председателем Китая Си [Цзиньпином] и президентом России [Владимиром] Путиным. И я хочу сказать: давайте сократим наш военный бюджет вдвое», — отметил Трамп.

Согласно данным Федерации американских ученых (FAS), у России есть около 5800 ядерных боеголовок, включая выведенные из эксплуатации и ожидающие демонтажа, в США — 5044, а в Китае — около 500. После неуклонного снижения с 1980-х годов глобальные запасы боеголовок вновь начали расти, в основном за счет Китая, который, по мнению представителей FAS, стремится увеличить количество боеголовок до 1500 к 2035 году.

Ранее у США было несколько договоров о ядерном оружии с Россией, но на данный момент остался только один — Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Он ограничивает количество стратегических ядерных боеголовок, которые США и Россия могут развернуть 1550 единицами с каждой стороны, а также ограничивает количество развернутых стратегических систем доставки до 700. Срок действия договора истекает 5 февраля 2026 года.