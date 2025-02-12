USD 1.7000
EUR 1.7774
RUB 1.8994
Подписаться на уведомления
В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали»
Новость дня
В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали»

Трамп потребует от России и Китая отказаться от создания ядерного оружия

13:27 536

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести с Россией и Китаем переговоры о сокращении ядерных арсеналов, а также расходов на создание новых боеголовок. «У нас нет причин создавать совершенно новое ядерное оружие, у нас [его] уже и так много», — сказал Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

По его словам, имеющегося запаса хватит для того, чтобы «уничтожить мир и 50, и 100 раз», однако США, Россия и Китай продолжают производить новое оружие. При этом на ядерные программы уходят деньги, которые можно потратить на «более продуктивные вещи», отметил Трамп.

Глава Белого дома уточнил, что переговоры о денуклеаризации могут начаться сразу после завершения военных конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке. «Когда мы все уладим, то одну из первых встреч я хочу провести с председателем Китая Си [Цзиньпином] и президентом России [Владимиром] Путиным. И я хочу сказать: давайте сократим наш военный бюджет вдвое», — отметил Трамп.

Согласно данным Федерации американских ученых (FAS), у России есть около 5800 ядерных боеголовок, включая выведенные из эксплуатации и ожидающие демонтажа, в США — 5044, а в Китае — около 500. После неуклонного снижения с 1980-х годов глобальные запасы боеголовок вновь начали расти, в основном за счет Китая, который, по мнению представителей FAS, стремится увеличить количество боеголовок до 1500 к 2035 году.

Ранее у США было несколько договоров о ядерном оружии с Россией, но на данный момент остался только один — Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Он ограничивает количество стратегических ядерных боеголовок, которые США и Россия могут развернуть 1550 единицами с каждой стороны, а также ограничивает количество развернутых стратегических систем доставки до 700. Срок действия договора истекает 5 февраля 2026 года.

Европейскую армию предложили создать на базе ВСУ
Европейскую армию предложили создать на базе ВСУ
13:59 182
Америка готовит «шокирующую» сделку и грозит России санкциями и военными
Америка готовит «шокирующую» сделку и грозит России санкциями и военными
10:05 5780
У Трампа заявили: Зеленский и Путин должны провести прямые переговоры
У Трампа заявили: Зеленский и Путин должны провести прямые переговоры
13:14 929
Трамп предложил переговоры. Украина отказалась говорить с Путиным
Трамп предложил переговоры. Украина отказалась говорить с Путиным обновлено 07:40
07:40 9763
Сирийская армия вошла. А как же армия Турции?
Сирийская армия вошла. А как же армия Турции? наша корреспонденция; все еще актуально
02:39 8163
Решение за Трампом: американцы могут передать Украине ядерное оружие
Решение за Трампом: американцы могут передать Украине ядерное оружие
11:53 2285
Транспортный коллапс на российской железной дороге
Транспортный коллапс на российской железной дороге
10:55 3499
Крупнейший нефтепереработчик Турции отказывается от российской нефти
Крупнейший нефтепереработчик Турции отказывается от российской нефти
10:44 2936
Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену
Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену беседы Эйнуллы Фатуллаева
12 февраля 2025, 21:21 7007
Прямые переговоры с США: «Путин получает то, чего давно требовал»
Прямые переговоры с США: «Путин получает то, чего давно требовал»
10:24 3168
Генерал Драпатый спасает Украину
Генерал Драпатый спасает Украину о развитии ситуации
03:23 11755

ЭТО ВАЖНО

Европейскую армию предложили создать на базе ВСУ
Европейскую армию предложили создать на базе ВСУ
13:59 182
Америка готовит «шокирующую» сделку и грозит России санкциями и военными
Америка готовит «шокирующую» сделку и грозит России санкциями и военными
10:05 5780
У Трампа заявили: Зеленский и Путин должны провести прямые переговоры
У Трампа заявили: Зеленский и Путин должны провести прямые переговоры
13:14 929
Трамп предложил переговоры. Украина отказалась говорить с Путиным
Трамп предложил переговоры. Украина отказалась говорить с Путиным обновлено 07:40
07:40 9763
Сирийская армия вошла. А как же армия Турции?
Сирийская армия вошла. А как же армия Турции? наша корреспонденция; все еще актуально
02:39 8163
Решение за Трампом: американцы могут передать Украине ядерное оружие
Решение за Трампом: американцы могут передать Украине ядерное оружие
11:53 2285
Транспортный коллапс на российской железной дороге
Транспортный коллапс на российской железной дороге
10:55 3499
Крупнейший нефтепереработчик Турции отказывается от российской нефти
Крупнейший нефтепереработчик Турции отказывается от российской нефти
10:44 2936
Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену
Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену беседы Эйнуллы Фатуллаева
12 февраля 2025, 21:21 7007
Прямые переговоры с США: «Путин получает то, чего давно требовал»
Прямые переговоры с США: «Путин получает то, чего давно требовал»
10:24 3168
Генерал Драпатый спасает Украину
Генерал Драпатый спасает Украину о развитии ситуации
03:23 11755
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться