Украина от своих целей не откажется

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщается в Telegram-канале Минобороны Украины.

Украина не отказывается от своего стратегического курса на вступление в НАТО.

Умеров отметил, что перед заседанием Совета Украина-НАТО провел важный разговор с генеральным секретарем альянса Марком Рютте.

«Украина не отказывается от своего стратегического курса - мы видим свое будущее в НАТО. Это наш приоритет безопасности, и наша армия уже сегодня является важным элементом евроатлантической безопасности», - подчеркнул Умеров.

Он добавил, что проинформировал Рютте о развитии украинского оборонно-промышленного комплекса и планах наращивания собственных военных возможностей.

Также во время встречи, сообщил министр, они обсудили необходимость усиления оборонных возможностей НАТО и европейских стран.