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Европейскую армию предложили создать на базе ВСУ

13:59 186

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут стать основной для единой европейской армии, для этого нужно лишь политическое решение. Об этом заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль в статье для Politico, посвященной потенциальному присоединению его страны к Евросоюзу.

«Вступив в ЕС, Украина и ее Вооруженные силы могли бы стать костяком единой европейской армии, о чем на континенте говорят уже несколько десятилетий. В конце концов, как заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони, угроза европейской безопасности, исходящая от России или откуда-либо еще, не прекратится после окончания войны на Украине — и ЕС должен быть готов к этому», — написал украинский премьер.

По словам Шмыгаля, ВСУ обладают самым богатым в ЕС опытом ведения современной войны, а украинская промышленность сумела наладить массовое производство «артиллерии XXI века» — беспилотников. «Если в 2022 году в Украине было произведено не более 5000 беспилотников, то к концу 2024 года только на линию фронта было отправлено более 1 миллиона FPV-дронов», — пояснил он.

Премьер Украины также отметил, что накопившие реальный боевой опыт украинские военнослужащие могли бы стать альтернативой армии США, которая насчитывает на территории ЕС более 65 тысяч солдат и офицеров. «Помимо своего практического значения это решение могло бы укрепить отношения с США, поскольку Вашингтон все чаще ставит под сомнение необходимость размещения своих вооруженных сил за рубежом», — констатировал Шмыгаль, добавив, что Украина уже де-факто является основой обороны всей Европы.

Премьер также отметил Украина готова сотрудничать с ЕС по вопросам урана, лития и титана.

По его словам, Украина обладает 22 из 30 критически важных для Европы полезных ископаемых. Страна занимает первое место в ЕС по запасам урана, что позволяет ей не только удовлетворять собственные потребности в энергии, но и экспортировать уран.

Шмыгаль также отметил, что Украина входит в число мировых лидеров по запасам титана и лития, а также выразил готовность создавать совместные предприятия, которые обеспечат ЕС «стратегическим преимуществом».

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