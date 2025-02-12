Европейскую армию предложили создать на базе ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут стать основной для единой европейской армии, для этого нужно лишь политическое решение. Об этом заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль в статье для Politico, посвященной потенциальному присоединению его страны к Евросоюзу.

«Вступив в ЕС, Украина и ее Вооруженные силы могли бы стать костяком единой европейской армии, о чем на континенте говорят уже несколько десятилетий. В конце концов, как заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони, угроза европейской безопасности, исходящая от России или откуда-либо еще, не прекратится после окончания войны на Украине — и ЕС должен быть готов к этому», — написал украинский премьер.

По словам Шмыгаля, ВСУ обладают самым богатым в ЕС опытом ведения современной войны, а украинская промышленность сумела наладить массовое производство «артиллерии XXI века» — беспилотников. «Если в 2022 году в Украине было произведено не более 5000 беспилотников, то к концу 2024 года только на линию фронта было отправлено более 1 миллиона FPV-дронов», — пояснил он.

Премьер Украины также отметил, что накопившие реальный боевой опыт украинские военнослужащие могли бы стать альтернативой армии США, которая насчитывает на территории ЕС более 65 тысяч солдат и офицеров. «Помимо своего практического значения это решение могло бы укрепить отношения с США, поскольку Вашингтон все чаще ставит под сомнение необходимость размещения своих вооруженных сил за рубежом», — констатировал Шмыгаль, добавив, что Украина уже де-факто является основой обороны всей Европы.

Премьер также отметил Украина готова сотрудничать с ЕС по вопросам урана, лития и титана.

По его словам, Украина обладает 22 из 30 критически важных для Европы полезных ископаемых. Страна занимает первое место в ЕС по запасам урана, что позволяет ей не только удовлетворять собственные потребности в энергии, но и экспортировать уран.

Шмыгаль также отметил, что Украина входит в число мировых лидеров по запасам титана и лития, а также выразил готовность создавать совместные предприятия, которые обеспечат ЕС «стратегическим преимуществом».