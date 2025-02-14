Встречу Зеленского и Вэнса перенесли

Американские власти взяли время на доработку проекта соглашения с Украиной по полезным ископаемым, поэтому планировавшаяся в Мюнхене встреча президента Владимира Зеленского и вице-президента Джей Ди Вэнса переносится.

Как сообщили УНИАН в украинской делегации, Киев доработал и передал Вашингтону проект меморандума по экономическому партнерству между странами. Американская сторона попросила время до 17:00 пятницы, чтобы с ним поработать.

Ранее CNN сообщал, что Зеленский пока не подписал соглашение с США по редкоземельным металлам, которое привез в Киев американский министр финансов Скотт Бессент. Сам Зеленский 13 февраля заявил, что сейчас документ изучают в деталях.

Трамп 3 февраля предложил, чтобы Украина получала помощь от США в обмен на редкоземельные металлы (к этой группе относят 17 элементов: скандий, иттрий, лантан и другие). Белый дом пояснял, что США намерены получить редкоземельные металлы с Украины, чтобы компенсировать потраченные средства на поддержку Киева.

Зеленский отмечал, что Украина не собирается даром делиться своими ресурсами с США, но готова к сделке, при которой будет возможно развитие совместного освоения ископаемых.