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Граждане Азербайджана старше 21 года смогут приобрести огнестрельное оружие

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В Азербайджане лица, достигшие 21 года, смогут приобрести гражданское огнестрельное оружие. Это следует из предложенной поправки к закону «О служебном и гражданском оружии», которая обсуждалась сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно действующему законодательству, в соответствии с требованиями этого закона граждане Азербайджана, достигшие восемнадцатилетнего возраста в Азербайджане, имеют право на приобретение гражданского оружия.

С предложенными изменениями граждане Азербайджана, достигшие восемнадцатилетнего возраста, будут иметь право на приобретение гражданского оружия, за исключением огнестрельного.

Также в Азербайджане гражданам, достигшим двадцатиоднолетнего возраста, будет предоставлено право на приобретение гражданского огнестрельного оружия.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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