Граждане Азербайджана старше 21 года смогут приобрести огнестрельное оружие
В Азербайджане лица, достигшие 21 года, смогут приобрести гражданское огнестрельное оружие. Это следует из предложенной поправки к закону «О служебном и гражданском оружии», которая обсуждалась сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
Согласно действующему законодательству, в соответствии с требованиями этого закона граждане Азербайджана, достигшие восемнадцатилетнего возраста в Азербайджане, имеют право на приобретение гражданского оружия.
С предложенными изменениями граждане Азербайджана, достигшие восемнадцатилетнего возраста, будут иметь право на приобретение гражданского оружия, за исключением огнестрельного.
Также в Азербайджане гражданам, достигшим двадцатиоднолетнего возраста, будет предоставлено право на приобретение гражданского огнестрельного оружия.
Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.