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Совместная операция Украины и Молдовы: задержаны «вагнеровцы»

фото; видео
14:10 2230

Полицейские Украины и Молдовы в рамках масштабной спецоперации «Мстители» задержали трех человек, пишут украинские СМИ со ссылкой на Нацполицию.

Все задержанные - граждане Молдовы. С 2014 по 2023 год они принимали участие в боях за донецкий аэропорт, взятии Бахмута, создании «Дебальцевского котла» в составе ЧВК «Вагнера», батальона «Сомали» и других вооруженных формирований сепаратистской «ДНР» и России.

Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.

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