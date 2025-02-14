Совместная операция Украины и Молдовы: задержаны «вагнеровцы»
14:10 2230
Полицейские Украины и Молдовы в рамках масштабной спецоперации «Мстители» задержали трех человек, пишут украинские СМИ со ссылкой на Нацполицию.
Все задержанные - граждане Молдовы. С 2014 по 2023 год они принимали участие в боях за донецкий аэропорт, взятии Бахмута, создании «Дебальцевского котла» в составе ЧВК «Вагнера», батальона «Сомали» и других вооруженных формирований сепаратистской «ДНР» и России.
Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.
February 14, 2025
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