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В Кремле ждут разъяснений из-за угроз вице-президента США

14:20 2919

Россия рассчитывает получить разъяснения от США из-за слов вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что Вашингтон не исключает отправку американских войск в Украину в случае провала переговоров, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РБК.

«Что касается интервью в американской прессе, то это новые элементы позиции, ранее таких формулировок мы не слышали, они не озвучивались. Поэтому, безусловно, как раз в ходе тех самых контактов, о которых мы говорили, конечно же, мы рассчитываем на то, что мы получим какие-то дополнительные разъяснения», — сказал он.

Вэнс в разговоре с The Wall Street Journal допустил отправку войск США в Украину: «Есть экономические рычаги давления, есть, конечно, и военные рычаги давления». Вице-президент отметил, что есть «множество формулировок и конфигураций», все варианты остаются «на столе переговоров» и соглашение, которое заключат стороны, может «многих шокировать». США намерены «позаботиться», чтобы «Украина имела суверенную независимость», отметил Вэнс. Президент США Дональд Трамп, указал вице-президент, может изменить свое мнение по тем или иным вопросам в ходе переговоров. Как он подчеркнул, Вашингтон намерен убедить Москву, что та добьется большего на переговорах, чем на фронте.

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