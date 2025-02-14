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В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали»

Россия и Украина обменялись телами погибших военных

14:25 867

Россия получила 45 тел погибших российских бойцов. Украине были переданы 757 тел, сообщил РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Прошлый обмен состоялся 24 января. Тогда также в Россию вернули 49 тел, украинская сторона получила 757 тел. До этого, 10 декабря, российская сторона получила 42 тела, а Украине вернули 503 погибших.

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