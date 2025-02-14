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Генпрокуратура бдит за соблюдением прав работников

14:42 772

Генеральная прокуратура возбудила административные дела в отношении ряда компаний, нарушивших требования Трудового кодекса.

Как сообщили в Генпрокуратуре, расследование велось Управлением внеуголовных производств на основе поступившей из Госслужбы инспекции труда информации.

Расследованием установлено, что компании Medera Hospital, Abbasoğlu İnşaat, Yol Tikintiservis, Dream Construction, Lock Service, Apaydın Tatil, а также физическое лицо Т.Ф.Теймуров привлекали работников к выполнению работ без вступления в силу трудового договора.

В свою очередь, компании İlkin-E, Kerama Trade и KNN-Construction LTD не выплатили ряду работников заработную плату и окончательный расчет.

По указанным фактам возбуждены дела по статьям 192.1 (привлечение работодателем физических лиц к выполнению каких-либо работ (услуг) без вступления в силу трудового договора (контракта) и 192.4 (допущение нарушений закона при выплате заработной платы работнику) Кодекса об административных проступках.

Материалы дел направлены в соответствующие суды и Государственную службу инспекции труда для дальнейшего разбирательства.

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