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В Мюнхене начинается конференция по безопасности. Главная тема – война в Украине

15:28 407

В Германии начинается 61-я Мюнхенская конференция по безопасности. С 14 по 16 февраля в саммите, посвященном вопросам в сфере обороны и безопасности, примут участие около 60 глав государств и 150 министров.

«Медуза» пишет, одна из главных тем конференции 2025 года — российско-украинская война и возможность мирных переговоров между сторонами. Также участники обсудят ситуацию на Ближнем Востоке и в Сирии.

Среди главных участников конференции — вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь США Марко Рубио и президент Украины Владимир Зеленский. Ожидается, что делегации стран проведут переговоры.

Кроме того, участие в конференции примет спецпосланник Трампа по России и Украине Кит Келлог, который находится в турне по Европе.

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