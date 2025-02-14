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Зеленский: Иначе европейцам придется переодеться в военную форму

15:36 842

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Запад должен усилить поддержку Украины, иначе столкнется с угрозой прямого военного конфликта.

По его словам, сегодня ни США, ни Европа не готовы к обсуждению вступления Украины в НАТО, опасаясь эскалации с Россией. В связи с этим Зеленский подчеркнул необходимость увеличения украинской армии до 1,5 миллиона человек.

Президент также сообщил, что Россия формирует 15 дивизий (100–150 тысяч человек) для усиления позиций на белорусском направлении. Эти силы могут быть использованы как против Украины, так и против стран НАТО, включая Польшу и государства Балтии.

Особое внимание Зеленский уделил безопасности стратегических объектов. Он отметил, что российский дрон, атакующий Чернобыльскую АЭС, летел на высоте 85 метров, оставаясь незаметным для радаров. По его мнению, это может свидетельствовать о целенаправленном ударе по объекту, что можно расценивать как террористический акт.

Зеленский подчеркнул, что в вопросе помощи Украине важны не только дипломатические шаги, но и конкретное вооружение. Он заявил, что Украина готова к созданию миротворческого контингента из своих военных, если получит необходимую поддержку, включая 150 самолетов F-16 и 25 систем Patriot.

Президент Украины также отметил, что несмотря на санкции, Россия не находится в полной изоляции — с ней продолжают сотрудничать как прежняя администрация Джо Байдена, так и команда нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа.

По мнению Зеленского, Европа осознает, что она может стать следующей мишенью России, и должна действовать решительно. Он подчеркнул, что украинские военные сейчас дают миру возможность вести переговоры, однако без активных действий Запад может оказаться втянутым в войну.

«Мы должны очень быстро обсудить с США конкретные шаги по давлению на Путина. Иначе Западу придется поменять свои костюмы на военную форму», — заявил Зеленский.

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