ХАМАС освободит россиянина и американца
15:53 168
Палестинское движение ХАМАС и его союзники планируют в субботу, 15 февраля, освободить троих человек: граждан РФ, США и Израиля.
Соответствующее заявление опубликовал представитель военного крыла ХАМАС - группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама» - Абу Убайда.
«В рамках соглашения об обмене [с Израилем] мы решили в субботу, 15 февраля, освободить Александра Труфанова (гражданин РФ), Саги Декель-Хена (гражданин США) и Яира Хорна», - цитирует ТАСС Абу Убайду.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!