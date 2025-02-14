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Эрдоган надеется, что Трамп выполнит свои обещания

16:02 183

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ожидает от своего американского коллеги Дональда Трампа выполнения предвыборных обещаний по урегулированию в секторе Газа.

«Мы ожидаем, что господин Трамп выполнит обещание, которое он дал перед выборами. Он должен предпринять шаги для построения мира, а не для новой войны. …Ситуация в Газе чрезвычайно чувствительна и сложна. Происходящее в Газе вызывает серьезную реакцию с точки зрения международного права и прав человека. Поиск справедливого решения всегда должен быть на первом месте. Справедливый подход очень важен для нас с точки зрения защиты палестинского народа и поиска справедливого решения. Турция всегда защищала права Палестины и привлекала внимание к этому вопросу на международной арене», - сказал Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из азиатского турне. Его слова приводит агентство Anadolu.

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