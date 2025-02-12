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Папу госпитализировали

16:12 1068

Утром 14 февраля Папа Римский Франциск был госпитализирован с бронхитом в клинику Джемелли в Риме.

Об этом сообщает Corriere Roma.

Представители Ватикана заявили, что 88-летнему Франциску требуется обследование и лечение. Других деталей представители папы не привели.

По данным Corriere Roma, Франциск уже около десяти дней плохо себя чувствует: он выглядит уставшим, немного задыхается, когда говорит, а его лицо опухло, «как у человека, проходящего ингаляционную терапию». Рецидивирующий бронхит Папы Римского обострился на прошлой неделе.

Corriere Roma отмечает, что это уже четвертая госпитализация Франциска в Джемелли.

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