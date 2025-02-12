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Соглашение о сотрудничестве между Парком высоких технологий и университетами

16:15 513

14 февраля между Парком высоких технологий Министерства науки и образования и ведущими высшими учебными заведениями Азербайджана был подписан Меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству.

Согласно соглашению пресс-службы Миннауки, планируется, что с 2026 года обучение по выбранным программам группы SABAH в области IТ, инженерии и науки Бакинского государственного университета (БГУ), Азербайджанского технического университета (АТУ) и Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (АГУНП) будет осуществляться в недавно созданном кампусе SABAH.city.

Выступая с приветственной речью на мероприятии, директор Государственного агентства по науке и высшему образованию Улькер Саттарова предоставила подробную информацию о работе, проводимой по поэтапному наращиванию программы SABAH в соответствии с указом президента Азербайджанской Республики «О расширении сферы действия и финансировании образовательных программ нового содержания в высшем образовании», и подчеркнула важность сотрудничества с ПВТ в этом направлении в рамках инновационного кампуса SABAH.city.

Ректоры БГУ, АТУ и АГУНП – Эльчин Бабаев, Вилаят Велиев и Руфат Азизов, рассказали о проделанной работе в рамках программ SABAH в руководимых ими вузах, отметив необходимость применения новых подходов для повышения качества высшего образования.

Далее генеральный директор Парка высоких технологий Нихат Меджидов выступил с презентацией о сотрудничестве инновационного кампуса SABAH.city с высшими учебными заведениями. Он сообщил, что в рамках данного проекта качество образования повысится за счет инфраструктуры, отвечающей современным стандартам, обновленной учебной программы, инновационной системы оценки достижений студентов, высококвалифицированного профессорско-преподавательского состава.

Данная инициатива, охватывающая студентов бакалавриата и магистратуры, направлена на развитие среды, ориентированной на исследования и инновации, создание ведущей академической экосистемы в университетах и внедрение инновационных образовательных моделей для подготовки студентов к постоянно меняющемуся рынку труда.

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