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Американцы перебросили в Европу еще один ядерный бомбардировщик

16:20 792

В Великобританию в ближайшее время должен прибыть еще один, четвертый по счету, американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress.

Это следует из данных британского сайта Fairford Movements.

В настоящее время на авиабазе Фэрфорд в Англии находятся три B-52H. Их переброска с авиабазы Майнот в штате Северная Дакота началась во вторник.

По сообщению Командования ВВС США в Европе, бомбардировщики развертываются в Европе для участия в серии учений и учебных полетов совместно с ВВС союзников для «укрепления сплоченности и оттачивания коллективных возможностей».

После трансатлантического перелета первые бомбардировщики ВВС США, находясь в небе над Европой, уже выполнили первую плановую миссию совместно с истребителями Франции, Швеции и Финляндии.

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