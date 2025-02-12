Американцы перебросили в Европу еще один ядерный бомбардировщик

В Великобританию в ближайшее время должен прибыть еще один, четвертый по счету, американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress.

Это следует из данных британского сайта Fairford Movements.

В настоящее время на авиабазе Фэрфорд в Англии находятся три B-52H. Их переброска с авиабазы Майнот в штате Северная Дакота началась во вторник.

По сообщению Командования ВВС США в Европе, бомбардировщики развертываются в Европе для участия в серии учений и учебных полетов совместно с ВВС союзников для «укрепления сплоченности и оттачивания коллективных возможностей».

После трансатлантического перелета первые бомбардировщики ВВС США, находясь в небе над Европой, уже выполнили первую плановую миссию совместно с истребителями Франции, Швеции и Финляндии.