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Захарова о заморозке из-за Армении

16:22 1752

Работа в трехсторонней рабочей группе по вопросам разблокировки коммуникаций на Южном Кавказе заморожена из-за Армении, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Представитель МИД РФ добавила, что группа проделала «колоссальную работа по согласованию как правовых основ, так и технических параметров восстановления транспортных маршрутов между Арменией и Азербайджаном».

«Именно в трехсторонней рабочей группе были достигнуты договоренности о базовом принципе разблокирования коммуникаций. Он заключается в сохранении суверенитета, повторюсь еще раз, и юрисдикции государств над проходящими по этой территории маршрутами. И данное условие было одобрено и Баку, и Ереваном», - сказала она.

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