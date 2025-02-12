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Конкурс бизнес-кейсов Азербайджана стартовал при спонсорской поддержке Birbank

16:27 311

Стартовал 21-й Азербайджанский конкурс бизнес-кейсов (ABCC), объединяющий студентов ведущих вузов страны. Проект проводится при участии Birbank в качестве одного из спонсоров и организован Ассоциацией азербайджанских выпускников, получивших образование в США (AAA). Основная цель конкурса — развитие практических навыков молодежи в области финансов, маркетинга, учета, технологий и управления.

Конкурс объединяет студентов ведущих вузов страны с целью развития их практических навыков в области финансов, маркетинга, бухгалтерского учета, технологий и управления. Участники также получают возможность установить контакты с профессионалами отрасли и расширить свои карьерные перспективы. Работая над реальными бизнес-задачами, они развивают аналитическое и стратегическое мышление. На финальном этапе команды разрабатывают решения и представляют свои стратегии экспертному жюри. Сессии конкурса начались в феврале, а завершатся в апреле объявлением победителей.

С момента своего запуска в 2002 году конкурс стал важной традицией, и за это время в нем приняли участие более 2000 студентов. Бизнес-кейсы, используемые в конкурсе, официально предоставляются Гарвардской школой бизнеса.

В рамках конкурса 20 участников посетили специальную сессию в головном офисе Birbank, где профессионалы банка поделились знаниями об инновационных решениях в банковском секторе, бизнес-стратегиях и управлении финансами.

Birbank стремится не только предоставлять финансовые услуги, но и поддерживать инициативы, способствующие профессиональному и личностному развитию молодежи. Создавая возможности для профессионального роста, банк помогает молодым специалистам лучше подготовиться к выходу на рынок труда. Конкурс бизнес-кейсов Азербайджана является частью этой миссии, предоставляя студентам ценный практический опыт для повышения их конкурентоспособности в бизнес-среде.

Birbank, всегда предлагающий новейшие цифровые инновации и банковские продукты, обслуживает клиентов через свое мобильное приложение с более чем 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть, состоящую из 118 филиалов и 54 отделений. До 2025 года банк предоставлял услуги своим клиентам под названием Kapital Bank - первого банка страны - и входит в состав Paşa Holding. Kapital Bank продолжает свою деятельность как финансовый институт. Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах банка вы можете посетить сайт https://birbank.az/, обратиться в Справочный Центр 196 или на страницы банка в различных социальных сетях.

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