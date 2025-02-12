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Ильхам Алиев объявил призыв на военную службу

16:33 1190

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве с 1 по 30 апреля 2025 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы, сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно распоряжению, граждане Азербайджанской Республики 2007 года рождения, которым к дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1995–2006 годов рождения, в возрасте до 30 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики призываются на срочную действительную военную службу с 1 по 30 апреля 2025 года.

Кроме этого, 1-30 апреля 2025 года будут уволены в запас военнослужащие срочной действительной военной службы, прошедшие срок службы, предусмотренный в статье 38.1.1 закона Азербайджанской Республики «О военной обязанности и военной службе».

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