Москва: Попытки вбить клин между Азербайджаном и Россией…

Попытки использовать трагедию самолета азербайджанской авиакомпании AZAL, чтобы ухудшить отношения РФ и Азербайджана, обречены на провал. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы прекрасно понимаем, что трагедия, случившаяся с авиакатастрофой, которая унесла жизни и граждан Азербайджана, и граждан нашей страны, переживается очень остро и там, и у нас, - сказала Захарова. - Мы понимаем, что все это происходит не в безвоздушном пространстве, что очень многие хотят в этом половить какую-то свою удачу, а она не будет удачей, потому что попытки вбить клинья между народами, странами, у которых такая совместная история и зона ответственности, в том числе региональная, такие перспективы развития, обречены на провал».