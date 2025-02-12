USD 1.7000
EUR 1.7774
RUB 1.8994
Подписаться на уведомления
В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали»
Новость дня
В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали»

Москва: Попытки вбить клин между Азербайджаном и Россией…

16:34 3243

Попытки использовать трагедию самолета азербайджанской авиакомпании AZAL, чтобы ухудшить отношения РФ и Азербайджана, обречены на провал. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы прекрасно понимаем, что трагедия, случившаяся с авиакатастрофой, которая унесла жизни и граждан Азербайджана, и граждан нашей страны, переживается очень остро и там, и у нас, - сказала Захарова. - Мы понимаем, что все это происходит не в безвоздушном пространстве, что очень многие хотят в этом половить какую-то свою удачу, а она не будет удачей, потому что попытки вбить клинья между народами, странами, у которых такая совместная история и зона ответственности, в том числе региональная, такие перспективы развития, обречены на провал». 

Вице-президент США заявил россиянам о готовности приехать в Москву
Вице-президент США заявил россиянам о готовности приехать в Москву
18:01 253
Москва: Попытки вбить клин между Азербайджаном и Россией…
Москва: Попытки вбить клин между Азербайджаном и Россией…
16:34 3244
Зеленский заявил об ударе России по Чернобыльской АЭС
Зеленский заявил об ударе России по Чернобыльской АЭС фото; видео; обновлено 15:20
15:20 6513
Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену
Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену беседы Эйнуллы Фатуллаева
12 февраля 2025, 21:21 7354
Зеленский: Иначе европейцам придется переодеться в военную форму
Зеленский: Иначе европейцам придется переодеться в военную форму
15:36 2185
В Кремле ждут разъяснений из-за угроз вице-президента США
В Кремле ждут разъяснений из-за угроз вице-президента США
14:20 4530
Совместная операция Украины и Молдовы: задержаны «вагнеровцы»
Совместная операция Украины и Молдовы: задержаны «вагнеровцы» фото; видео
14:10 3270
Граждане Азербайджана старше 21 года смогут приобрести огнестрельное оружие
Граждане Азербайджана старше 21 года смогут приобрести огнестрельное оружие
14:07 4579
Генерал Драпатый спасает Украину
Генерал Драпатый спасает Украину о развитии ситуации; все еще актуально
03:23 13040
Европейскую армию предложили создать на базе ВСУ
Европейскую армию предложили создать на базе ВСУ
13:59 2122
Америка готовит «шокирующую» сделку и грозит России санкциями и военными
Америка готовит «шокирующую» сделку и грозит России санкциями и военными
10:05 8134

ЭТО ВАЖНО

Вице-президент США заявил россиянам о готовности приехать в Москву
Вице-президент США заявил россиянам о готовности приехать в Москву
18:01 253
Москва: Попытки вбить клин между Азербайджаном и Россией…
Москва: Попытки вбить клин между Азербайджаном и Россией…
16:34 3244
Зеленский заявил об ударе России по Чернобыльской АЭС
Зеленский заявил об ударе России по Чернобыльской АЭС фото; видео; обновлено 15:20
15:20 6513
Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену
Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену беседы Эйнуллы Фатуллаева
12 февраля 2025, 21:21 7354
Зеленский: Иначе европейцам придется переодеться в военную форму
Зеленский: Иначе европейцам придется переодеться в военную форму
15:36 2185
В Кремле ждут разъяснений из-за угроз вице-президента США
В Кремле ждут разъяснений из-за угроз вице-президента США
14:20 4530
Совместная операция Украины и Молдовы: задержаны «вагнеровцы»
Совместная операция Украины и Молдовы: задержаны «вагнеровцы» фото; видео
14:10 3270
Граждане Азербайджана старше 21 года смогут приобрести огнестрельное оружие
Граждане Азербайджана старше 21 года смогут приобрести огнестрельное оружие
14:07 4579
Генерал Драпатый спасает Украину
Генерал Драпатый спасает Украину о развитии ситуации; все еще актуально
03:23 13040
Европейскую армию предложили создать на базе ВСУ
Европейскую армию предложили создать на базе ВСУ
13:59 2122
Америка готовит «шокирующую» сделку и грозит России санкциями и военными
Америка готовит «шокирующую» сделку и грозит России санкциями и военными
10:05 8134
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться