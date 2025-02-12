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Шольц намерен уйти из политики

16:52 1007

Глава правительства Германии Олаф Шольц сообщил, что не хочет продолжать карьеру после завершения своего канцлерства.

Об этом он рассказал в подкасте Jung&Naiv, его слова приводит издание F.A.Z.

Шольц накануне выборов 23 февраля заявил, что рассчитывает пока остаться на посту канцлера.

«Но с моей точки зрения, не похоже на то, что после этого будет что-то другое», – сказал Шольц, добавив, что после канцлерства он хочет снова быть «абсолютно нормальным гражданином».

Когда его спросили о бывшем канцлере Герхарде Шрёдере, который после своего канцлерства продолжал работать, Шольц ответил: «Я думаю, что об этом не может быть и речи для меня, да и для всех остальных тоже».

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