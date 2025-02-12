Представитель Трампа и глава Офиса Зеленского обсудили прекращение войны

В Мюнхене прошла встреча главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и спецпосланника президента США Дональда Трампа по Украине и России Кита Келлога.

Главной темой встречи была «координация работы для достижения прочного мира», сообщил Офис президента Украины.

«Путин никогда не играет по правилам. Не дайте себя обмануть, - заявил Ермак. - Русские уважают только силу и презирают тех, кто ее не применяет. Россия останавливается не тогда, когда обещает, а когда вынуждена это сделать».

Ермак также особо отметил, что поддержка Соединенными Штатами Украины должна быть продолжена. «Помогать Украине сейчас гораздо дешевле, чем противостоять более сильной России позже», — заявил он.

Андрей Ермак и Кит Келлог, сообщил Офис президента Украины, также обсудили «подготовку запланированных встреч на высшем уровне и визит спецпредставителя президента США в Украину».

В Мюнхене с 14 по 16 февраля проходит конференция по безопасности. В числе прочих в ней принимают участие представители Украины и США. В частности, ожидается, что в Мюнхене состоится встреча вице-президента США Джея Ди Вэнса и президента Украины Владимира Зеленского.

В начале февраля источники Bloomberg сообщали, что спецпосланник Трампа по Украине и России Кит Келлог представит на Мюнхенской конференции план США по прекращению войны. Однако Келлог заявил, что план будет представлять не он, а сам Трамп и в другое время.

За несколько дней до начала конференции в Мюнхене Трамп созвонился с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским и объявил, что договорился начать переговоры о завершении войны.