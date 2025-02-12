USD 1.7000
EUR 1.7774
RUB 1.8994
Подписаться на уведомления
В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали»
Новость дня
В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали»

Представитель Трампа и глава Офиса Зеленского обсудили прекращение войны

17:00 794

В Мюнхене прошла встреча главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и спецпосланника президента США Дональда Трампа по Украине и России Кита Келлога.

Главной темой встречи была «координация работы для достижения прочного мира», сообщил Офис президента Украины.

«Путин никогда не играет по правилам. Не дайте себя обмануть, - заявил Ермак. - Русские уважают только силу и презирают тех, кто ее не применяет. Россия останавливается не тогда, когда обещает, а когда вынуждена это сделать».

Ермак также особо отметил, что поддержка Соединенными Штатами Украины должна быть продолжена. «Помогать Украине сейчас гораздо дешевле, чем противостоять более сильной России позже», — заявил он.

Андрей Ермак и Кит Келлог, сообщил Офис президента Украины, также обсудили «подготовку запланированных встреч на высшем уровне и визит спецпредставителя президента США в Украину».

В Мюнхене с 14 по 16 февраля проходит конференция по безопасности. В числе прочих в ней принимают участие представители Украины и США. В частности, ожидается, что в Мюнхене состоится встреча вице-президента США Джея Ди Вэнса и президента Украины Владимира Зеленского.

В начале февраля источники Bloomberg сообщали, что спецпосланник Трампа по Украине и России Кит Келлог представит на Мюнхенской конференции план США по прекращению войны. Однако Келлог заявил, что план будет представлять не он, а сам Трамп и в другое время.

За несколько дней до начала конференции в Мюнхене Трамп созвонился с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским и объявил, что договорился начать переговоры о завершении войны.

Вице-президент США заявил россиянам о готовности приехать в Москву
Вице-президент США заявил россиянам о готовности приехать в Москву
18:01 259
Москва: Попытки вбить клин между Азербайджаном и Россией…
Москва: Попытки вбить клин между Азербайджаном и Россией…
16:34 3250
Зеленский заявил об ударе России по Чернобыльской АЭС
Зеленский заявил об ударе России по Чернобыльской АЭС фото; видео; обновлено 15:20
15:20 6515
Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену
Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену беседы Эйнуллы Фатуллаева
12 февраля 2025, 21:21 7354
Зеленский: Иначе европейцам придется переодеться в военную форму
Зеленский: Иначе европейцам придется переодеться в военную форму
15:36 2186
В Кремле ждут разъяснений из-за угроз вице-президента США
В Кремле ждут разъяснений из-за угроз вице-президента США
14:20 4532
Совместная операция Украины и Молдовы: задержаны «вагнеровцы»
Совместная операция Украины и Молдовы: задержаны «вагнеровцы» фото; видео
14:10 3273
Граждане Азербайджана старше 21 года смогут приобрести огнестрельное оружие
Граждане Азербайджана старше 21 года смогут приобрести огнестрельное оружие
14:07 4580
Генерал Драпатый спасает Украину
Генерал Драпатый спасает Украину о развитии ситуации; все еще актуально
03:23 13041
Европейскую армию предложили создать на базе ВСУ
Европейскую армию предложили создать на базе ВСУ
13:59 2123
Америка готовит «шокирующую» сделку и грозит России санкциями и военными
Америка готовит «шокирующую» сделку и грозит России санкциями и военными
10:05 8136

ЭТО ВАЖНО

Вице-президент США заявил россиянам о готовности приехать в Москву
Вице-президент США заявил россиянам о готовности приехать в Москву
18:01 259
Москва: Попытки вбить клин между Азербайджаном и Россией…
Москва: Попытки вбить клин между Азербайджаном и Россией…
16:34 3250
Зеленский заявил об ударе России по Чернобыльской АЭС
Зеленский заявил об ударе России по Чернобыльской АЭС фото; видео; обновлено 15:20
15:20 6515
Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену
Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену беседы Эйнуллы Фатуллаева
12 февраля 2025, 21:21 7354
Зеленский: Иначе европейцам придется переодеться в военную форму
Зеленский: Иначе европейцам придется переодеться в военную форму
15:36 2186
В Кремле ждут разъяснений из-за угроз вице-президента США
В Кремле ждут разъяснений из-за угроз вице-президента США
14:20 4532
Совместная операция Украины и Молдовы: задержаны «вагнеровцы»
Совместная операция Украины и Молдовы: задержаны «вагнеровцы» фото; видео
14:10 3273
Граждане Азербайджана старше 21 года смогут приобрести огнестрельное оружие
Граждане Азербайджана старше 21 года смогут приобрести огнестрельное оружие
14:07 4580
Генерал Драпатый спасает Украину
Генерал Драпатый спасает Украину о развитии ситуации; все еще актуально
03:23 13041
Европейскую армию предложили создать на базе ВСУ
Европейскую армию предложили создать на базе ВСУ
13:59 2123
Америка готовит «шокирующую» сделку и грозит России санкциями и военными
Америка готовит «шокирующую» сделку и грозит России санкциями и военными
10:05 8136
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться