USD 1.7000
EUR 1.7774
RUB 1.8994
Подписаться на уведомления
В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали»
Новость дня
В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали»

Путин собирает команду для переговоров с США

17:30 647

Для участия в анонсированном Дональдом Трампом обсуждении путей окончания войны в Украине Кремль собирает людей, имеющих многолетний опыт переговоров на высшем уровне. В команде самого президента США у большинства такие навыки отсутствуют, но компенсировать их отсутствие может непредсказуемость американского лидера.

Вести дискуссии с российской стороны будут Юрий Ушаков, имеющий полувековой опыт дипломатической службы, и Сергей Нарышкин, который служил с Владимиром Путиным еще в КГБ. Об этом Bloomberg рассказали люди, знакомые с ходом подготовки.

По их словам, важную роль в качестве неофициального посредника также может сыграть 49-летний гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, который налаживал контакты с администрацией Трампа еще после первого прихода того в Белый дом.

77-летний Ушаков с 2012 г. служит помощником Путина по вопросам внешней политики, а в 1998-2008 гг. был послом в США. Нарышкин занимает пост директора Службы внешней разведки и является постоянным членом Совета безопасности. Оба были вовлечены в мирные переговоры, которые велись с украинской стороной вскоре после начала российского вторжения в 2022 г.

Дмитриев, по словам одного источника Bloomberg, участвовал в переговорах об обмене американского учителя Марка Фогеля, выпущенного на этой неделе из тюрьмы, где он отбывал 14-летний срок за ввоз марихуаны, которая была ему необходима по медицинским показаниям. На это намекнул и забравший Фогеля спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф, сказавший журналистам, что важную роль в обмене сыграл «джентльмен из России» по имени Кирилл.

Вице-президент США заявил россиянам о готовности приехать в Москву
Вице-президент США заявил россиянам о готовности приехать в Москву
18:01 261
Москва: Попытки вбить клин между Азербайджаном и Россией…
Москва: Попытки вбить клин между Азербайджаном и Россией…
16:34 3252
Зеленский заявил об ударе России по Чернобыльской АЭС
Зеленский заявил об ударе России по Чернобыльской АЭС фото; видео; обновлено 15:20
15:20 6517
Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену
Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену беседы Эйнуллы Фатуллаева
12 февраля 2025, 21:21 7354
Зеленский: Иначе европейцам придется переодеться в военную форму
Зеленский: Иначе европейцам придется переодеться в военную форму
15:36 2188
В Кремле ждут разъяснений из-за угроз вице-президента США
В Кремле ждут разъяснений из-за угроз вице-президента США
14:20 4532
Совместная операция Украины и Молдовы: задержаны «вагнеровцы»
Совместная операция Украины и Молдовы: задержаны «вагнеровцы» фото; видео
14:10 3274
Граждане Азербайджана старше 21 года смогут приобрести огнестрельное оружие
Граждане Азербайджана старше 21 года смогут приобрести огнестрельное оружие
14:07 4583
Генерал Драпатый спасает Украину
Генерал Драпатый спасает Украину о развитии ситуации; все еще актуально
03:23 13041
Европейскую армию предложили создать на базе ВСУ
Европейскую армию предложили создать на базе ВСУ
13:59 2123
Америка готовит «шокирующую» сделку и грозит России санкциями и военными
Америка готовит «шокирующую» сделку и грозит России санкциями и военными
10:05 8136

ЭТО ВАЖНО

Вице-президент США заявил россиянам о готовности приехать в Москву
Вице-президент США заявил россиянам о готовности приехать в Москву
18:01 261
Москва: Попытки вбить клин между Азербайджаном и Россией…
Москва: Попытки вбить клин между Азербайджаном и Россией…
16:34 3252
Зеленский заявил об ударе России по Чернобыльской АЭС
Зеленский заявил об ударе России по Чернобыльской АЭС фото; видео; обновлено 15:20
15:20 6517
Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену
Украинский военнослужащий о средневековых пытках в российском плену беседы Эйнуллы Фатуллаева
12 февраля 2025, 21:21 7354
Зеленский: Иначе европейцам придется переодеться в военную форму
Зеленский: Иначе европейцам придется переодеться в военную форму
15:36 2188
В Кремле ждут разъяснений из-за угроз вице-президента США
В Кремле ждут разъяснений из-за угроз вице-президента США
14:20 4532
Совместная операция Украины и Молдовы: задержаны «вагнеровцы»
Совместная операция Украины и Молдовы: задержаны «вагнеровцы» фото; видео
14:10 3274
Граждане Азербайджана старше 21 года смогут приобрести огнестрельное оружие
Граждане Азербайджана старше 21 года смогут приобрести огнестрельное оружие
14:07 4583
Генерал Драпатый спасает Украину
Генерал Драпатый спасает Украину о развитии ситуации; все еще актуально
03:23 13041
Европейскую армию предложили создать на базе ВСУ
Европейскую армию предложили создать на базе ВСУ
13:59 2123
Америка готовит «шокирующую» сделку и грозит России санкциями и военными
Америка готовит «шокирующую» сделку и грозит России санкциями и военными
10:05 8136
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться