Путин собирает команду для переговоров с США

Для участия в анонсированном Дональдом Трампом обсуждении путей окончания войны в Украине Кремль собирает людей, имеющих многолетний опыт переговоров на высшем уровне. В команде самого президента США у большинства такие навыки отсутствуют, но компенсировать их отсутствие может непредсказуемость американского лидера.

Вести дискуссии с российской стороны будут Юрий Ушаков, имеющий полувековой опыт дипломатической службы, и Сергей Нарышкин, который служил с Владимиром Путиным еще в КГБ. Об этом Bloomberg рассказали люди, знакомые с ходом подготовки.

По их словам, важную роль в качестве неофициального посредника также может сыграть 49-летний гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, который налаживал контакты с администрацией Трампа еще после первого прихода того в Белый дом.

77-летний Ушаков с 2012 г. служит помощником Путина по вопросам внешней политики, а в 1998-2008 гг. был послом в США. Нарышкин занимает пост директора Службы внешней разведки и является постоянным членом Совета безопасности. Оба были вовлечены в мирные переговоры, которые велись с украинской стороной вскоре после начала российского вторжения в 2022 г.

Дмитриев, по словам одного источника Bloomberg, участвовал в переговорах об обмене американского учителя Марка Фогеля, выпущенного на этой неделе из тюрьмы, где он отбывал 14-летний срок за ввоз марихуаны, которая была ему необходима по медицинским показаниям. На это намекнул и забравший Фогеля спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф, сказавший журналистам, что важную роль в обмене сыграл «джентльмен из России» по имени Кирилл.