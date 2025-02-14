Вице-президент США разнес в Мюнхене Евросоюз и заявил о готовности приехать в Москву

В Мюнхене начал свое выступление вице-президент США Д. Вэнс. В своем выступлении он подверг резкой критике политику Евросоюза и отдельных европейских стран. В частности, раскритиковал отмену выборов в Румынии, назвав это «отходом от демократии». «Когда европейские суды отменяют результаты выборов, то мы задаем вопрос: «Какие это все-таки стандарты?», - заявил Вэнс. Также он обвинил ЕС в ущемлении свободы слова: «К сожалению, я не всегда понимаю, что произошло с победителями в холодной войне. Я был в Брюсселе. Некоторые комиссары предупреждают, что некоторые СМИ могут быть закрыты, чтобы предупредить распространение вредных призывов к насилию или предупредить антифеминисткие выступления», - сказал Вэнс.

Кроме того он заявил, что не Россия и не Китай являются главными угрозами для Европы, а проблемы внутри самого ЕС: «Угроза, которая меня больше всего беспокоит по поводу Европы, — это не Россия, не Китай, не любой другой внешний фактор. Меня волнует угроза изнутри, отступление Европы от некоторых ее важнейших ценностей», - заявил Вэнс. Вэнс также обвинил организаторов Мюнхенской конференции по безопасности за запрет участвовать в мероприятии крайне правым и левым партиям. «Они отражают определенную часть общества. Мы должны вести с ними диалог, но не обязаны соглашаться с ними», - заявил Вэнс. Далее он обратился к европейским лидерам: «Если вы боитесь ваших избирателей, то Америка вам никак не поможет, и вы ничего не сможете сделать для США. Вам необходим демократический мандат. Ненадежный мандат дает ненадежные результаты». Вэнс заявил, что готов приехать в Москву для переговоров по Украине. Также он выразил уверенность, что США смогут договориться о завершении войны в Украине.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс 14 февраля подтвердил «Известиям» готовность приехать в Россию для переговоров по Украине.