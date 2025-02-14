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Вице-президент США разнес в Мюнхене Евросоюз и заявил о готовности приехать в Москву

обновлено
18:14 2975

В Мюнхене начал свое выступление вице-президент США Д. Вэнс.

В своем выступлении он подверг резкой критике политику Евросоюза и отдельных европейских стран. В частности, раскритиковал отмену выборов в Румынии, назвав это «отходом от демократии».

«Когда европейские суды отменяют результаты выборов, то мы задаем вопрос: «Какие это все-таки стандарты?», - заявил Вэнс.

Также он обвинил ЕС в ущемлении свободы слова: «К сожалению, я не всегда понимаю, что произошло с победителями в холодной войне. Я был в Брюсселе. Некоторые комиссары предупреждают, что некоторые СМИ могут быть закрыты, чтобы предупредить распространение вредных призывов к насилию или предупредить антифеминисткие выступления», - сказал Вэнс.

Кроме того он заявил, что не Россия и не Китай являются главными угрозами для Европы, а проблемы внутри самого ЕС: «Угроза, которая меня больше всего беспокоит по поводу Европы, — это не Россия, не Китай, не любой другой внешний фактор. Меня волнует угроза изнутри, отступление Европы от некоторых ее важнейших ценностей», - заявил Вэнс.

Вэнс также обвинил организаторов Мюнхенской конференции по безопасности за запрет участвовать в мероприятии крайне правым и левым партиям.

«Они отражают определенную часть общества. Мы должны вести с ними диалог, но не обязаны соглашаться с ними», - заявил Вэнс.

Далее он обратился к европейским лидерам: «Если вы боитесь ваших избирателей, то Америка вам никак не поможет, и вы ничего не сможете сделать для США. Вам необходим демократический мандат. Ненадежный мандат дает ненадежные результаты».

Вэнс заявил, что готов приехать в Москву для переговоров по Украине. Также он выразил уверенность, что США смогут договориться о завершении войны в Украине.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс 14 февраля подтвердил «Известиям» готовность приехать в Россию для переговоров по Украине.

«Конечно!» — ответил политик на соответствующий вопрос на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Прекращение войны в Украине — одна из тем, которые будут обсуждаться на конференции.

14 февраля Вэнс в интервью The Wall Street Journal заявил, что переговоры между РФ и США приведут к заключению сделки, «которая шокирует многих людей».

13 февраля президент США Дональд Трамп анонсировал встречу представителей Вашингтона, Киева и Москвы в Саудовской Аравии на следующей неделе. Американский лидер отметил, что «верит в готовность президента РФ Владимира Путина мирно решить конфликт».

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