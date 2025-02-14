Брюссель пытается «вытеснить Москву» из еще одного региона
Представительство Евросоюза в Узбекистане объявило, что 3–4 апреля в Самарканде состоится «первый» саммит Европейский союз – Центральная Азия.
Саммит пройдет под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева при участии лидеров Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. ЕС на мероприятии представят председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Ожидается, что встреча станет ключевой возможностью для Евросоюза продемонстрировать свой геополитический интерес к углублению взаимодействия и расширению сотрудничества с Центральной Азией. ЕС намерен подтвердить приверженность укреплению партнерства в сферах транспорта, цифровой взаимосвязанности, стратегического сырья, экономики, безопасности и энергетики.
«Мы живем в мире хаоса и фрагментации, где единственным возможным решением для ЕС является укрепление партнерств ради мира и процветания. В многополярном мире необходимо более активное и адресное взаимодействие. Первый саммит ЕС – Центральная Азия укрепит нашу приверженность совместной работе во имя мира, безопасности и устойчивого развития, с полным соблюдением норм международного права», — заявил Кошта.
Первоначально саммит планировали провести весной 2024 года, однако затем дату перенесли. По словам спецпредставителя ЕС по региону Терхи Хакала, это было связано с переходным периодом из-за выборов в Европарламент и формированием нового руководства Евросоюза. Министерская встреча, посвященная подготовке к саммиту, состоится 4 марта в Ашхабаде.
На самом деле первый саммит ЕС – Центральная Азия прошел в 2022 году в Казахстане. Он был организован на фоне широкомасштабной агрессии, развязанной Россией против Украины, и стал частью стратегии Запада по «вытеснению Москвы» из постсоветского пространства. В этом контексте остается неясным, почему представительство ЕС в Узбекистане называет предстоящий саммит в Самарканде «первым». Фактически это уже третья подобная встреча: в 2023 году второй саммит ЕС – Центральная Азия состоялся в Кыргызстане.
Хотя проведение следующего саммита в 2024 году было анонсировано в Узбекистане, его в итоге отложили. По некоторым данным, в этом сыграла свою роль и Москва. Кремль рассматривает попытки ЕС закрепиться в Центральной Азии и Южном Кавказе — в том числе через Армению — как «прямую угрозу своим интересам». Российские власти призывают страны региона воздерживаться от двусторонних и многосторонних форматов сотрудничества с ЕС.
Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров в одном из своих выступлений заявил, что руководство ЕС пытается «подорвать сотрудничество стран Центральной Азии и Южного Кавказа с Москвой». «Евросоюз не скрывает своих намерений всячески сдерживать нас, вытеснять из Центральной Азии и Закавказья. Но у них это не получится. Мы исторически здесь и никуда не исчезнем. Наши партнеры и союзники это прекрасно понимают», — заверил глава российского МИД.
На самом деле Брюссель проявляет интерес к этому региону задолго до начала Россией широкомасштабного военного вторжения в Украину — еще с середины 2000-х годов. В период 2007–2010 годов ЕС рассчитывал получить открытый доступ к Каспийскому морю и Центральной Азии для импорта газа в Европу, в том числе по трубопроводу Nabucco. Предполагалось, что газ в Европу будут поставлять Азербайджан, Иран и, прежде всего, Туркменистан, возможно, за счет сокращения поставок в Россию. Однако со временем интерес Брюсселя к энергетическим проектам в Каспийском регионе снизился, несмотря на активное строительство Китаем трубопроводов для импорта туркменского газа.
Напротив, стратегия ЕС для Центральной Азии на 2011–2013 годы в большей степени была сосредоточена на угрозе нестабильности в Афганистане после вывода войск НАТО и на попытках не допустить ее распространения на страны региона.
В 2018 году Евросоюз решил обновить свою стратегию в Центральной Азии. Новый план предусматривал значительное расширение сотрудничества с государствами региона, поддержку гражданского общества, проведение экономических реформ, развитие частного сектора, а также модернизацию Транскаспийского транспортного коридора. После российского вторжения в Украину интерес Брюсселя к региону еще больше возрос, однако на данный момент ЕС в значительной степени уступает здесь Китаю и России.