Президент Германии призвал европейцев не вести себя как "олени"

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на Мюнхенской конференции по безопасности обратил внимание на то, что после победы Дональда Трампа на выборах президента США все завороженно смотрят на Белый дом. Он призвал европейское сообщество взять себя в руки.

"Мы — субъекты, а не объекты международного порядка. Мы не должны позволить себе быть парализованными потоком сообщений. Мы не должны замирать от страха, или, как говорят по-английски Let's not be deer caught in the headlights ("Давайте не будем оленями, застывшими под светом фар")", — подчеркнул Штайнмайер.