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Глава МИД Китая рассказал, почему Пекин нуждается в Москве

18:46 1272

Министр иностранных дел Китая Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности рассказал, почему его страна вынуждена дружить с Россией.

«Россия и Китай – это обычные односторонние отношения. Вы вроде как намекнули, что Китай мог бы прекратить покупать газ из России. Хорошо, предположим, это произойдёт. Какая другая страна может поставить Китаю столько газа, сколько нам нужно?

Это просто невозможно, и это небезопасно, потому что некоторые страны политизируют экономические и торговые вопросы для того, чтобы давить на Китай. Мы не можем этого допустить из-за ответственности перед нашим народом», - заявил глава МИД КНР.

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