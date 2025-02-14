Зеленский готов

«Я готов подписать соглашение о полезных ископаемых». Об этом заявил президент Украины на Мюнхенской конференции.

Владимир Зеленский отметил, что важно, чтобы ресурсы его страны не попали в руки россиян.

Касаясь подписания мирного соглашения, Зеленский отметил: «Мирное соглашение не может быть подписано в Мюнхене. Мы помним, какие вещи здесь были подписаны. У нас не две страны воюют друг с другом, а Россия принесла войну на нашу землю. Поэтому нам не нужен посредник, нам нужно, чтобы США были на нашей стороне.