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В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали»
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В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали»

Зеленский готов

19:02 1861

«Я готов подписать соглашение о полезных ископаемых». Об этом заявил президент Украины на Мюнхенской конференции.

Владимир Зеленский отметил, что важно, чтобы ресурсы его страны не попали в руки россиян.

Касаясь подписания мирного соглашения, Зеленский отметил: «Мирное соглашение не может быть подписано в Мюнхене. Мы помним, какие вещи здесь были подписаны. У нас не две страны воюют друг с другом, а Россия принесла войну на нашу землю. Поэтому нам не нужен посредник, нам нужно, чтобы США были на нашей стороне.

Президент Украины вечером может встретиться с вице-президентом США Венсом.

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