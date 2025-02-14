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Американский сенатор: Война закончится, если мы получим доступ к украинским полезным ископаемым

19:15 1011

Сенатор-республиканец Линдси Грэм говорит, что США не должны допустить ситуации, как было с Афганистаном.

«Должны быть такие гарантии, при которых Путин никогда не нападет снова», - сказал он.

Также он призвал продолжать полную поддержку Украины, в том числе оружием.

«Эта война закончится, если мы подпишем соглашение об украинских полезных ископаемых», - сказал сенатор Грэм.

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