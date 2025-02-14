Азербайджан и Армения договорились об определении даты и места следующей встречи. Об этом сообщили в секретариате Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией.

Сегодня под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьер-министра Республики Армения Мгера Григоряна в формате видеоконференции состоялась рабочая встреча в рамках Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.