USD 1.7000
EUR 1.7774
RUB 1.8994
Подписаться на уведомления
В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали»
Новость дня
В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали»

Азербайджан и Армения договорились

19:27 1296

Азербайджан и Армения договорились об определении даты и места следующей встречи. Об этом сообщили в секретариате Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией.

Сегодня под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьер-министра Республики Армения Мгера Григоряна в формате видеоконференции состоялась рабочая встреча в рамках Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

В ходе встречи стороны обсудили проекты инструкций, необходимых для проведения комплекса делимитационных работ, а также обменялись мнениями по вопросам, связанным с организацией следующей очной встречи комиссий.

Стороны договорились определить дату и место проведения следующей встречи в рабочем порядке.

Зеленский категоричен: Я не соглашусь ни на что другое
Зеленский категоричен: Я не соглашусь ни на что другое
19:50 544
Американцы придумали новый план, как Украине попасть в НАТО
Американцы придумали новый план, как Украине попасть в НАТО
19:39 774
Азербайджан и Армения договорились
Азербайджан и Армения договорились
19:27 1297
Япония завоевала все золото в первый день «Большого шлема» в Баку
Япония завоевала все золото в первый день «Большого шлема» в Баку У Азербайджана две бронзы; обновлено
19:24 3174
Американский сенатор: Война закончится, если мы получим доступ к украинским полезным ископаемым
Американский сенатор: Война закончится, если мы получим доступ к украинским полезным ископаемым
19:15 1013
Зеленский готов
Зеленский готов
19:02 1867
Глава МИД Китая рассказал, почему Пекин нуждается в Москве
Глава МИД Китая рассказал, почему Пекин нуждается в Москве
18:46 1279
Президент Германии призвал европейцев не вести себя как "олени"
Президент Германии призвал европейцев не вести себя как "олени"
18:33 1845
Вице-президент США разнес в Мюнхене Евросоюз и заявил о готовности приехать в Москву
Вице-президент США разнес в Мюнхене Евросоюз и заявил о готовности приехать в Москву обновлено
18:14 2983
Москва: Попытки вбить клин между Азербайджаном и Россией…
Москва: Попытки вбить клин между Азербайджаном и Россией…
16:34 5589
Зеленский заявил об ударе России по Чернобыльской АЭС
Зеленский заявил об ударе России по Чернобыльской АЭС фото; видео; обновлено 15:20
15:20 7244

ЭТО ВАЖНО

Зеленский категоричен: Я не соглашусь ни на что другое
Зеленский категоричен: Я не соглашусь ни на что другое
19:50 544
Американцы придумали новый план, как Украине попасть в НАТО
Американцы придумали новый план, как Украине попасть в НАТО
19:39 774
Азербайджан и Армения договорились
Азербайджан и Армения договорились
19:27 1297
Япония завоевала все золото в первый день «Большого шлема» в Баку
Япония завоевала все золото в первый день «Большого шлема» в Баку У Азербайджана две бронзы; обновлено
19:24 3174
Американский сенатор: Война закончится, если мы получим доступ к украинским полезным ископаемым
Американский сенатор: Война закончится, если мы получим доступ к украинским полезным ископаемым
19:15 1013
Зеленский готов
Зеленский готов
19:02 1867
Глава МИД Китая рассказал, почему Пекин нуждается в Москве
Глава МИД Китая рассказал, почему Пекин нуждается в Москве
18:46 1279
Президент Германии призвал европейцев не вести себя как "олени"
Президент Германии призвал европейцев не вести себя как "олени"
18:33 1845
Вице-президент США разнес в Мюнхене Евросоюз и заявил о готовности приехать в Москву
Вице-президент США разнес в Мюнхене Евросоюз и заявил о готовности приехать в Москву обновлено
18:14 2983
Москва: Попытки вбить клин между Азербайджаном и Россией…
Москва: Попытки вбить клин между Азербайджаном и Россией…
16:34 5589
Зеленский заявил об ударе России по Чернобыльской АЭС
Зеленский заявил об ударе России по Чернобыльской АЭС фото; видео; обновлено 15:20
15:20 7244
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться