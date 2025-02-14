Американцы придумали новый план, как Украине попасть в НАТО

«Если Россия еще раз нападет на Украину, ее немедленно примут в НАТО». С такой инициативой выступил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

«Если бы существовал такой план, то думаете, он бы напал?», — сказал он во время круглого стола в Мюнхене.

По словам политика, нужно создать план, который отправит войска в начале нового наступления, военных, которые будут защищать американские активы.