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Американцы придумали новый план, как Украине попасть в НАТО

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«Если Россия еще раз нападет на Украину, ее немедленно примут в НАТО». С такой инициативой выступил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

«Если бы существовал такой план, то думаете, он бы напал?», — сказал он во время круглого стола в Мюнхене.

По словам политика, нужно создать план, который отправит войска в начале нового наступления, военных, которые будут защищать американские активы.

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