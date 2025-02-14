Зеленский категоричен: Я не соглашусь ни на что другое

Переговоры об урегулировании конфликта в Украине необходимо проводить исключительно с участием Киева, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Мюнхене. Он подчеркнул, что это его принципиальная позиция, и он не согласится ни на что другое.

"Он [президент России Владимир Путин] не согласится просто на перемирие. Я сказал президенту [США Дональду Трампу] «да», но телефонный разговор — это телефонный разговор. Давайте забудем об этом. Но важна одна вещь — это встреча. Это не принимать какие-то решения по Украине без Украины. Это принципиальная позиция моя. Я не соглашусь ни на что другое," — сказал он.

Кроме того, Зеленский считает, что к переговорам по урегулированию необходимо подключить и Евросоюз. Украинский лидер утверждает, что Трамп разделяет его точку зрения и намерен привлечь к мирному процессу не только Киев, но и Брюссель.