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В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали»
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В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали»

Зеленский: «У нас был разговор с Путиным…Он лжец!»

21:02 1566

Украина уже пыталась договориться с Россией о прекращении огня и обмене пленными, но Москва не выполнила договоренности. Поэтому в новых переговорах с РФ Украина и Запад должны выступать единым фронтом. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на панельной дискуссии в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

"У нас был разговор о полном прекращении огня с Путиным и обмене пленными. Но он не обменял пленных. Он лжец", - подчеркнул Зеленский.

По словам украинского президента, перед началом прямых переговоров с РФ об окончании войны Киев должен согласовать общую позицию с Европой и США.

"Я встречусь только с одним россиянином – с Путиным. Только тогда, когда у нас с Трампом и Европой будет общий план. Тогда я сяду с Путиным, и мы остановим войну. Я готов встретиться только при таком условии, а не в каких-либо других компромиссных условиях", – заявил президент Украины.

Зеленский также сказал, что готов «в любой день» приехать в Вашингтон, чтобы выработать совместный план с командой Дональда Трампа и в том числе продолжать оказывать давление на Владимира Путина.

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