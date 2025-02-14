Американцам не понравились правки Зеленского

Американцам не понравились правки Украины в соглашении о полезных ископаемых, из-за чего перенесли встречу Зеленского с Вэнсом. Об этом заявила находящаяся в Мюнхене журналистка Юлия Забелина в эфире радио «НВ».

По ее словам, украинская сторона вчера вечером передала свои правки к документу, который привез в Киев глава Минфина США Бессент, и команда Вэнса взяла паузу на их изучение.