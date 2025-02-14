Американцам не понравились правки Зеленского
Американцам не понравились правки Украины в соглашении о полезных ископаемых, из-за чего перенесли встречу Зеленского с Вэнсом. Об этом заявила находящаяся в Мюнхене журналистка Юлия Забелина в эфире радио «НВ».
По ее словам, украинская сторона вчера вечером передала свои правки к документу, который привез в Киев глава Минфина США Бессент, и команда Вэнса взяла паузу на их изучение.
На данный момент в команде Вэнса настроены негативно, потому что они не со всеми правками согласны, добавила журналистка.
Она сообщила, что к правкам Киева у американской стороны возникли "претензии" в том числе по причине того, что это соглашение в США готовили "сотни людей" из аналитических центров, тогда как в Украине правки вносил Зеленский и его помощники.