Моди у Трампа, а Папикян у Моди. Какая взаимосвязь?

Индия, ставшая в последние годы для Армении поставщиком оружия №1, готовится увеличить импорт вооружений из США. Накануне президент Дональд Трамп заверил в Белом доме премьер-министра Нарендру Моди, что Соединенные Штаты не только увеличат поставки вооружений в Индию, но в итоге даже передадут ей истребители пятого поколения F-35. Позднее индийский министр иностранных дел Викрам Мисри сообщил журналистам, что Нью-Дели намерен тщательно продумать процесс закупки военной техники за рубежом, включая поиск и оценку предложений от производителей.

Напомним, что еще недавно Индия была одним из крупнейших покупателей российского вооружения. Однако в последние годы эта страна, укрепляя военное сотрудничество с США и Израилем, сама стала крупным экспортером вооружений. С 2020 года экспорт военной продукции Индии вырос почти на 150 процентов, достигнув в 2023–2024 финансовом году 2,4 миллиарда долларов. Во многом этот рост стал возможным благодаря поставкам в Армению. За последние два года Ереван заказал у Индии артиллерийские системы, зенитно-ракетные комплексы, радары, реактивные системы залпового огня, антидроновые системы и другие вооружения на миллиарды долларов. А в эти дни в Индии находится министр обороны Армении Сурен Папикян, прибывший в Нью-Дели с очередным визитом для участия в оружейной выставке AERO-India 2025 и переговоров о дальнейшем углублении индийско-армянского военно-технического сотрудничества. Армянские СМИ сообщают, что Папикян достиг договоренности с индийским коллегой Раджнатом Сингхом о дальнейшей активизации военного сотрудничества в то время, как его заместитель, Карен Брутян, встретился с госсекретарем Министерства обороны Индии Санджаем Сетом.

В своем посте в соцсети X Сингх охарактеризовал переговоры с Папикяном как «весьма продуктивные», отметив, в частности, что стороны «рассмотрели значительный прогресс, достигнутый в двусторонних оборонных связях, и договорились о дальнейшем углублении сотрудничества». Министерство обороны Армении также заявило, что обсуждались «возможности расширения армяно-индийского сотрудничества в оборонной сфере». Что же касается конкретных соглашений, достигнутых по итогам переговоров, то они не разглашаются. Ранее сообщалось, что Ереван ведет переговоры о закупке у Индии истребителей Су-30МКИ, производимых по российской лицензии, а также о модернизации четырех истребителей Су-30СМ, приобретенных у России в 2018 году. Армянская сторона намерена оснастить боевые самолеты индийскими ракетами класса «воздух-воздух» и «воздух-земля», а также обновить их авионику и радиолокационные системы. Помимо этого Армения, по информации из индийских экспертных кругов, проявляет интерес к оснащению своих Су-30 гиперзвуковыми крылатыми ракетами BrahMos, производимыми совместно Россией и Индией. Однако без серьезной модификации истребители Су-30МКИ, как и Су-30СМ, не смогут использовать гиперзвуковые ракеты.

Важно уточнить, что существующие в трех модификациях ракеты BrahMos могут запускаться с воздушных, морских и наземных платформ. Версии, предназначенные для кораблей и наземных пусковых установок, способны поражать цели на расстоянии 800–900 километров и нести боеголовку весом до 300 килограммов. Дальность полета авиационной версии ракеты BrahMos составляет 450–500 километров. BrahMos была разработана на основе российских крылатых ракет семейства П-800 «Оникс» в рамках совместного предприятия российского НПО машиностроения (НПОМ) и BrahMos Aerospace - индийской Организации оборонных исследований и разработок (DRDO). Эта компания была основана 5 декабря 1995 года с уставным капиталом в 250 миллионов долларов. Индийской стороне, инвестировавшей в этот проект 126,25 миллиона долларов, принадлежат 50,5 процента акций совместного предприятия, а российской, вложившей в проект 123,75 миллиона долларов, – соответственно, 49,5 процента. Но несмотря на то, что контрольный пакет акций принадлежит Индии, экспорт BrahMos требует согласия России. Таким образом, без одобрения Москвы получить гиперзвуковые ракеты Армения не сможет.

Ранее индийские источники сообщали, что Ереван также заинтересован в приобретении квантово-баллистических ракет Pralay, производимых индийской оборонной промышленностью. В отличие от BrahMos, Нью-Дели не возражает против их поставок Армении. Базовая версия ракеты Pralay имеет дальность до 1 тысячи километров и боевую часть массой 900 килограммов. Однако в соответствии с международными правилами Индия ограничила дальность экспортного варианта Pralay 300 километрами, а массу боевой части — 500 килограммами. Интерес Армении к Pralay обусловлен ее стремлением создать противовес находящимся на вооружении Азербайджана ракетам LORA (Long-Range Artillery), разработанным компанией Israel Aerospace Industries. Эта ракета с дальностью полета до 400 километров и точностью до 10 метров представляет значительную угрозу для стратегических активов Армении. Совместимость Pralay с различными типами боеголовок и ее усовершенствованная система наведения, использующая для повышения точности как инерциальную навигацию, так и головку самонаведения DSMAC (Digital Scene-Matching Area Correlation), позволит Еревану дать адекватный ответ на ракетные возможности Баку.