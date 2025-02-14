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Моди у Трампа, а Папикян у Моди. Какая взаимосвязь?

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Фархад Мамедов, автор haqqin.az
22:07 1478

Индия, ставшая в последние годы для Армении поставщиком оружия №1, готовится увеличить импорт вооружений из США. Накануне президент Дональд Трамп заверил в Белом доме премьер-министра Нарендру Моди, что Соединенные Штаты не только увеличат поставки вооружений в Индию, но в итоге даже передадут ей истребители пятого поколения F-35. Позднее индийский министр иностранных дел Викрам Мисри сообщил журналистам, что Нью-Дели намерен тщательно продумать процесс закупки военной техники за рубежом, включая поиск и оценку предложений от производителей.

Трамп заверил в Белом доме Моди, что Соединенные Штаты увеличат поставки вооружений в Индию, а также передадут ей истребители пятого поколения F-35

Напомним, что еще недавно Индия была одним из крупнейших покупателей российского вооружения. Однако в последние годы эта страна, укрепляя военное сотрудничество с США и Израилем, сама стала крупным экспортером вооружений. С 2020 года экспорт военной продукции Индии вырос почти на 150 процентов, достигнув в 2023–2024 финансовом году 2,4 миллиарда долларов. Во многом этот рост стал возможным благодаря поставкам в Армению. За последние два года Ереван заказал у Индии артиллерийские системы, зенитно-ракетные комплексы, радары, реактивные системы залпового огня, антидроновые системы и другие вооружения на миллиарды долларов. А в эти дни в Индии находится министр обороны Армении Сурен Папикян, прибывший в Нью-Дели с очередным визитом для участия в оружейной выставке AERO-India 2025 и переговоров о дальнейшем углублении индийско-армянского военно-технического сотрудничества.

Армянские СМИ сообщают, что Папикян достиг договоренности с индийским коллегой Раджнатом Сингхом о дальнейшей активизации военного сотрудничества в то время, как его заместитель, Карен Брутян, встретился с госсекретарем Министерства обороны Индии Санджаем Сетом.

Индия, укрепляя военное сотрудничество с США и Израилем, стала крупным экспортером вооружений

В своем посте в соцсети X Сингх охарактеризовал переговоры с Папикяном как «весьма продуктивные», отметив, в частности, что стороны «рассмотрели значительный прогресс, достигнутый в двусторонних оборонных связях, и договорились о дальнейшем углублении сотрудничества».

Министерство обороны Армении также заявило, что обсуждались «возможности расширения армяно-индийского сотрудничества в оборонной сфере». Что же касается конкретных соглашений, достигнутых по итогам переговоров, то они не разглашаются.

Ранее сообщалось, что Ереван ведет переговоры о закупке у Индии истребителей Су-30МКИ, производимых по российской лицензии, а также о модернизации четырех истребителей Су-30СМ, приобретенных у России в 2018 году. Армянская сторона намерена оснастить боевые самолеты индийскими ракетами класса «воздух-воздух» и «воздух-земля», а также обновить их авионику и радиолокационные системы. Помимо этого Армения, по информации из индийских экспертных кругов, проявляет интерес к оснащению своих Су-30 гиперзвуковыми крылатыми ракетами BrahMos, производимыми совместно Россией и Индией. Однако без серьезной модификации истребители Су-30МКИ, как и Су-30СМ, не смогут использовать гиперзвуковые ракеты.

Тем временем Папикян в Индии ведет «весьма продуктивные» переговоры о дальнейшем углублении военно-технического сотрудничества Еревана и Нью-Дели

Важно уточнить, что существующие в трех модификациях ракеты BrahMos могут запускаться с воздушных, морских и наземных платформ. Версии, предназначенные для кораблей и наземных пусковых установок, способны поражать цели на расстоянии 800–900 километров и нести боеголовку весом до 300 килограммов. Дальность полета авиационной версии ракеты BrahMos составляет 450–500 километров.

BrahMos была разработана на основе российских крылатых ракет семейства П-800 «Оникс» в рамках совместного предприятия российского НПО машиностроения (НПОМ) и BrahMos Aerospace - индийской Организации оборонных исследований и разработок (DRDO). Эта компания была основана 5 декабря 1995 года с уставным капиталом в 250 миллионов долларов.

Индийской стороне, инвестировавшей в этот проект 126,25 миллиона долларов, принадлежат 50,5 процента акций совместного предприятия, а российской, вложившей в проект 123,75 миллиона долларов, – соответственно, 49,5 процента. Но несмотря на то, что контрольный пакет акций принадлежит Индии, экспорт BrahMos требует согласия России. Таким образом, без одобрения Москвы получить гиперзвуковые ракеты Армения не сможет.

Экспорт BrahMos, к которым Армения проявляет интерес, требует согласия России, без одобрения Москвы получить гиперзвуковые ракеты Ереван не сможет

Ранее индийские источники сообщали, что Ереван также заинтересован в приобретении квантово-баллистических ракет Pralay, производимых индийской оборонной промышленностью. В отличие от BrahMos, Нью-Дели не возражает против их поставок Армении. Базовая версия ракеты Pralay имеет дальность до 1 тысячи километров и боевую часть массой 900 килограммов. Однако в соответствии с международными правилами Индия ограничила дальность экспортного варианта Pralay 300 километрами, а массу боевой части — 500 килограммами.

Интерес Армении к Pralay обусловлен ее стремлением создать противовес находящимся на вооружении Азербайджана ракетам LORA (Long-Range Artillery), разработанным компанией Israel Aerospace Industries. Эта ракета с дальностью полета до 400 километров и точностью до 10 метров представляет значительную угрозу для стратегических активов Армении.

Совместимость Pralay с различными типами боеголовок и ее усовершенствованная система наведения, использующая для повышения точности как инерциальную навигацию, так и головку самонаведения DSMAC (Digital Scene-Matching Area Correlation), позволит Еревану дать адекватный ответ на ракетные возможности Баку.

Ереван также заинтересован в приобретении квантово-баллистических ракет Pralay

Как известно, Баку не только пристально следит за тем, как Индия, Франция, Греция и ряд других стран вооружают Армению, но и периодически предупреждает своих соседей: если процесс милитаризации Армении будет представлять реальную угрозу интересам Азербайджан, то Баку не станет колебаться в принятии превентивных мер.

Особенно опасным сценарием стало бы приобретение Ереваном у Индии ракет BrahMos и Pralay, что многократно усилило бы уровень угроз. В связи с чем Азербайджан напоминает Армении, что любые ее попытки создать за счет индийских ракетных вооружений некий баланс сил могут привести к серьезной военной эскалации и вынудить Баку прибегнуть к превентивным ударам.

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