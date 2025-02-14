Али обязал Трампа возобновить иностранную помощь

Федеральный судья в Вашингтоне обязал администрацию президента США отменить указ, который предусматривал заморозку программ по оказанию иностранной помощи на 90 дней, и возобновить эти программы. Судья Амир Али сослался в своем решении на "масштабный ущерб, который внезапное закрытие нанесло организациям" за рубежом.

Ранее представители администрации Трампа объяснили, что им необходимо прекратить подобные программы финансирования для того, чтобы проанализировать их эффективность.

Однако, заявил судья Али (назначенец Байдена, как отмечает издание), они "не предложили никаких объяснений", почему полная остановка иностранной помощи была единственным разумным решением и не смогли доказать, что у них была причина игнорировать множество малых и крупных организаций, которые оказались бы на грани закрытия из-за прекращения финансирования.

Судья постановил, что администрация Трампа должна представить ко вторнику отчет о состоянии дел, подтверждающий выполнение его распоряжения.