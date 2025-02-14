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Мюнхен сблизил Азербайджан и Израиль

21:32 685

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим израильским коллегой Гидеоном Сааром в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом говорится в публикации на странице МИД в соцсети Х.

Министры обсудили вопросы двусторонней и многосторонней повестки, вопросы безопасности и текущую ситуацию в регионе Ближнего Востока.

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19:27 3779
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19:15 2091
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