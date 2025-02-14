Мюнхен сблизил Азербайджан и Израиль
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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим израильским коллегой Гидеоном Сааром в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом говорится в публикации на странице МИД в соцсети Х.
Министры обсудили вопросы двусторонней и многосторонней повестки, вопросы безопасности и текущую ситуацию в регионе Ближнего Востока.
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