Мюнхен сблизил Азербайджан и Израиль

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим израильским коллегой Гидеоном Сааром в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом говорится в публикации на странице МИД в соцсети Х.

Министры обсудили вопросы двусторонней и многосторонней повестки, вопросы безопасности и текущую ситуацию в регионе Ближнего Востока.