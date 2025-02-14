Что обсудили Фидан и Рубио в Мюнхене

Согласно этой информации, встреча Фидана и Рубио состоялась на полях 61-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел первую личную встречу с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщается в публикации МИД Турции в социальной сети.

В ходе первой личной встречи Фидан и Рубио обсудили коммерческие отношения, включая оборонную промышленность, и другие двусторонние вопросы, а также ситуацию в Сирии, события в секторе Газа и войну между Украиной и Россией.

Министр Фидан передал американскому коллеге точку зрения Турции на шаги, которые страны региона могут предпринять для борьбы с террористической организацией ДАЕШ.

Фидан подчеркнул важность постоянного прекращения огня в Газе и заявил, что для обеспечения мира в регионе израильско-палестинский конфликт должен быть разрешен.

В ходе встречи также подробно рассматривались возможные сценарии развития событий, касающиеся установления мира между Украиной и Россией.