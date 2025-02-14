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Вашингтон больше не хочет войны

22:11 1645

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что Вашингтон стремится достичь долговременного урегулирования войны.

Вэнс заявил об этом во время встречи с украинской делегацией на полях Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля.

Он заявил, что обсудил с украинской стороной "ряд вопросов, над которыми нам стоит поработать", и подчеркнул, что главная цель администрации Дональда Трампа заключается в том, чтобы "война закончилась".

"Мы хотим, чтобы убийства прекратились, но мы хотим достичь прочного, длительного мира, а не такого мира, который приведет к конфликту в Восточной Европе через несколько лет", – добавил вице-президент США.

Он также выразил уверенность, что между Киевом и Вашингтоном "будет еще много таких разговоров в ближайшие дни, недели и месяцы".

В свою очередь Владимир Зеленский поблагодарил США за поддержку и подтвердил желание "остановить Путина и закончить войну".

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