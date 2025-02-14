USD 1.7000
EUR 1.7774
RUB 1.8994
Подписаться на уведомления
В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали»
Новость дня
В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали»

Россия отправила в Сирию самолет с деньгами

22:25 2234

В аэропорт Дамаска прибыла партия из сотен миллиардов сирийских фунтов от России, где деньги печатались в эпоху правления свергнутого диктатора Башара Асада, пишет Reuters со ссылкой на осведомленный источник. Эта сумма эквивалентна десяткам миллионов долларов США. По данным собеседника агентства, Россия не успела переправить эти деньги в Сирию к моменту свержения Асада повстанцами в начале декабря 2024 года.

Отмечается, что новые власти Сирии потребовали у России остановить эмиссию валюты после бегства Асада в Москву. Источник Reuters не уточнил, что именно побудило РФ доставить напечатанные наличные в Сирию. После смены власти страна столкнулась с дефицитом ликвидности, а в январе новая руководитель Центрального банка Сирии Майса Сабрин заявила, что хотела бы приостановить печатание сирийских фунтов, чтобы остановить резко подскочившую инфляцию.

Как сообщает Reuters, с приходом к власти нового руководства сирийский фунт укрепился на черном рынке, чему способствовал приток сирийцев из-за рубежа и отмена строгого контроля за торговлей иностранной валютой. Так, по биржевым данным, в четверг он торговался по курсу 9 850 фунтов за $1. Официальный курс обмена, по информации Центробанка, находился в пятницу, когда закрылись биржи, на уровне около 13 000 фунтов за $1.

Это вызвало опасения по поводу ликвидности сирийских фунтов. Собеседник агентства сообщил, что у сирийского регулятора есть лишь $200 млн валютных резервов наличными и это огромное падение по сравнению с показателем 2010 года (за год до начала гражданской войны), когда, по оценкам Международного валютного фонд, Сирия имела $18,5 млрд резервов.

Источники Reuters прямо не называют причину отправки наличности из России, но речь может идти о попытке Кремля таким образом оказать финансовую помощь новому сирийскому режиму, чтобы сохранить свои военные базы в стране.

Как пишут израильские СМИ, сразу после телефонного разговора между Путиным и Ахмадом аль-Шараа, в Дамаске приземлился российский самолет с сотнями миллиардов сирийских фунтов. А информационный офис Центрального банка Сирии подтвердил данный факт: «Мы подтверждаем поступление денежных средств в сирийских лирах из России в Сирию через международный аэропорт Дамаска».

Слова вице-президента США исказили
Слова вице-президента США исказили
23:11 700
Что США предлагали Зеленскому и от чего он отказался
Что США предлагали Зеленскому и от чего он отказался
23:04 913
Россия отправила в Сирию самолет с деньгами
Россия отправила в Сирию самолет с деньгами
22:25 2235
Вашингтон больше не хочет войны
Вашингтон больше не хочет войны
22:11 1646
Брюссель пытается «вытеснить Москву» еще из одного региона
Брюссель пытается «вытеснить Москву» еще из одного региона
20:12 4065
Путин готовится объявить о "победе", несмотря на реальное положение дел
Путин готовится объявить о "победе", несмотря на реальное положение дел шеф Пентагона
21:47 2491
Мюнхен сблизил Азербайджан и Израиль
Мюнхен сблизил Азербайджан и Израиль
21:32 2676
Али обязал Трампа возобновить иностранную помощь
Али обязал Трампа возобновить иностранную помощь The New York Times
21:25 2400
Зеленский: «У нас был разговор с Путиным…Он лжец!»
Зеленский: «У нас был разговор с Путиным…Он лжец!»
21:02 3626
Ильхам Алиев: Азербайджан готов оказать поддержку Сирии
Ильхам Алиев: Азербайджан готов оказать поддержку Сирии
20:36 1896
Пакистанские спецслужбы вышли в Азербайджане на мафию торговцев людьми
Пакистанские спецслужбы вышли в Азербайджане на мафию торговцев людьми
17:48 5685

ЭТО ВАЖНО

Слова вице-президента США исказили
Слова вице-президента США исказили
23:11 700
Что США предлагали Зеленскому и от чего он отказался
Что США предлагали Зеленскому и от чего он отказался
23:04 913
Россия отправила в Сирию самолет с деньгами
Россия отправила в Сирию самолет с деньгами
22:25 2235
Вашингтон больше не хочет войны
Вашингтон больше не хочет войны
22:11 1646
Брюссель пытается «вытеснить Москву» еще из одного региона
Брюссель пытается «вытеснить Москву» еще из одного региона
20:12 4065
Путин готовится объявить о "победе", несмотря на реальное положение дел
Путин готовится объявить о "победе", несмотря на реальное положение дел шеф Пентагона
21:47 2491
Мюнхен сблизил Азербайджан и Израиль
Мюнхен сблизил Азербайджан и Израиль
21:32 2676
Али обязал Трампа возобновить иностранную помощь
Али обязал Трампа возобновить иностранную помощь The New York Times
21:25 2400
Зеленский: «У нас был разговор с Путиным…Он лжец!»
Зеленский: «У нас был разговор с Путиным…Он лжец!»
21:02 3626
Ильхам Алиев: Азербайджан готов оказать поддержку Сирии
Ильхам Алиев: Азербайджан готов оказать поддержку Сирии
20:36 1896
Пакистанские спецслужбы вышли в Азербайджане на мафию торговцев людьми
Пакистанские спецслужбы вышли в Азербайджане на мафию торговцев людьми
17:48 5685
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться