Что США предлагали Зеленскому и от чего он отказался
Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать в Мюнхене соглашение с США, которое предполагало, что Соединенные Штаты получат половину всех запасов полезных ископаемых Украины. Об этом сообщил 14 февраля журналист The Washington Post Джош Рогин, ссылаясь на слова американских конгрессменов, участвующих в Мюнхенской конференции по безопасности.
«Несколько конгрессменов здесь, в Мюнхене, рассказали мне, что делегация Конгресса США вручила Зеленскому бумагу, которую они хотели, чтобы он подписал, и которая предоставляла бы США права на 50% будущих запасов полезных ископаемых Украины. Зеленский вежливо отказался это подписывать», — рассказал Джош Рогин.
Источники агентства Reuters в то же время сообщили, что Зеленский в ходе встречи с группой американских сенаторов в Мюнхене выразил обеспокоенность по поводу соглашения, подготовленного США. «[Зеленский] почувствовал, что его необоснованно просят подписать то, с чем он не имел возможности ознакомиться», — сказал один из собеседников агентства.
По словам источника Reuters, Зеленский заявил, что Украина сделает свое предложение, которое будет основываться на украинской конституции. Представители Киева 14 февраля передали США свои предложения по двустороннему соглашению по полезным ископаемым, отмечает агентство.
Неясно, содержало ли предложение США какие-либо положения по гарантиям безопасности для Украины.