Что США предлагали Зеленскому и от чего он отказался

Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать в Мюнхене соглашение с США, которое предполагало, что Соединенные Штаты получат половину всех запасов полезных ископаемых Украины. Об этом сообщил 14 февраля журналист The Washington Post Джош Рогин, ссылаясь на слова американских конгрессменов, участвующих в Мюнхенской конференции по безопасности.

«Несколько конгрессменов здесь, в Мюнхене, рассказали мне, что делегация Конгресса США вручила Зеленскому бумагу, которую они хотели, чтобы он подписал, и которая предоставляла бы США права на 50% будущих запасов полезных ископаемых Украины. Зеленский вежливо отказался это подписывать», — рассказал Джош Рогин.