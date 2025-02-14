USD 1.7000
EUR 1.7774
RUB 1.8994
Подписаться на уведомления
В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали»
Новость дня
В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали»

Президент Польши предложил создать в стране военную базу "Форт Трамп"

14 февраля 2025, 23:52 696

Президент Польши Анджей Дуда выступил с предложением разместить в стране американскую военную базу.

"Именно во время предыдущего срока Дональда Трампа было увеличено военное присутствие США в Польше. Тогда я улыбнулся и сказал, что это будет своего рода Fort Trump в Польше, но сегодня после этого разговора я могу сказать без улыбки: я глубоко верю, что Fort Trump действительно будет построен в нашей стране", - заявил Дуда в пятницу после встречи с министром обороны США Питом Хегсетом, его цитирует агентство PAP.

Как сообщалось, глава Пентагона находится с визитом в Польше, где проводит ряд встреч с руководством страны.

Трамп не знает, кто виноват: Россия или Украина
Трамп не знает, кто виноват: Россия или Украина
01:21 79
Писториус: Трамп лишил Украину козырей
Писториус: Трамп лишил Украину козырей
00:58 552
Саудиты готовы принять "битву титанов"
Саудиты готовы принять "битву титанов"
00:24 887
Слова вице-президента США исказили
Слова вице-президента США исказили
14 февраля 2025, 23:11 2354
Что США предлагали Зеленскому и от чего он отказался
Что США предлагали Зеленскому и от чего он отказался
14 февраля 2025, 23:04 2738
Россия отправила в Сирию самолет с деньгами
Россия отправила в Сирию самолет с деньгами
14 февраля 2025, 22:25 4083
Вашингтон больше не хочет войны
Вашингтон больше не хочет войны
14 февраля 2025, 22:11 2533
Брюссель пытается «вытеснить Москву» еще из одного региона
Брюссель пытается «вытеснить Москву» еще из одного региона
14 февраля 2025, 20:12 5000
Путин готовится объявить о "победе", несмотря на реальное положение дел
Путин готовится объявить о "победе", несмотря на реальное положение дел шеф Пентагона
14 февраля 2025, 21:47 3712
Мюнхен сблизил Азербайджан и Израиль
Мюнхен сблизил Азербайджан и Израиль
14 февраля 2025, 21:32 3834
Али обязал Трампа возобновить иностранную помощь
Али обязал Трампа возобновить иностранную помощь The New York Times
14 февраля 2025, 21:25 3274

ЭТО ВАЖНО

Трамп не знает, кто виноват: Россия или Украина
Трамп не знает, кто виноват: Россия или Украина
01:21 79
Писториус: Трамп лишил Украину козырей
Писториус: Трамп лишил Украину козырей
00:58 552
Саудиты готовы принять "битву титанов"
Саудиты готовы принять "битву титанов"
00:24 887
Слова вице-президента США исказили
Слова вице-президента США исказили
14 февраля 2025, 23:11 2354
Что США предлагали Зеленскому и от чего он отказался
Что США предлагали Зеленскому и от чего он отказался
14 февраля 2025, 23:04 2738
Россия отправила в Сирию самолет с деньгами
Россия отправила в Сирию самолет с деньгами
14 февраля 2025, 22:25 4083
Вашингтон больше не хочет войны
Вашингтон больше не хочет войны
14 февраля 2025, 22:11 2533
Брюссель пытается «вытеснить Москву» еще из одного региона
Брюссель пытается «вытеснить Москву» еще из одного региона
14 февраля 2025, 20:12 5000
Путин готовится объявить о "победе", несмотря на реальное положение дел
Путин готовится объявить о "победе", несмотря на реальное положение дел шеф Пентагона
14 февраля 2025, 21:47 3712
Мюнхен сблизил Азербайджан и Израиль
Мюнхен сблизил Азербайджан и Израиль
14 февраля 2025, 21:32 3834
Али обязал Трампа возобновить иностранную помощь
Али обязал Трампа возобновить иностранную помощь The New York Times
14 февраля 2025, 21:25 3274
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться