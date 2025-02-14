Президент Польши предложил создать в стране военную базу "Форт Трамп"

Президент Польши Анджей Дуда выступил с предложением разместить в стране американскую военную базу.

"Именно во время предыдущего срока Дональда Трампа было увеличено военное присутствие США в Польше. Тогда я улыбнулся и сказал, что это будет своего рода Fort Trump в Польше, но сегодня после этого разговора я могу сказать без улыбки: я глубоко верю, что Fort Trump действительно будет построен в нашей стране", - заявил Дуда в пятницу после встречи с министром обороны США Питом Хегсетом, его цитирует агентство PAP.

Как сообщалось, глава Пентагона находится с визитом в Польше, где проводит ряд встреч с руководством страны.