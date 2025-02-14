Картина с поверженными русскими воинами в кабинете Управления мусульман России

В кабинете зампредседателя Духовного управления мусульман (ДУМ) Дамира Мухетдинова висит картина, на которой изображены ордынцы, пирующие на телах поверженных русских воинов. Об этом сообщил российский историк, член комиссии Совета при президенте РФ по межнациональным вопросам Александр Дюков.

По его словам, художник изобразил на картине пир, который войска Золотой орды устроили прямо на телах русских воинов, побежденных в битве на Калке. Ордынцы положили на тела врагов щиты, сделав настил, на который поставили стол с едой. Также на картине можно заметить стяг со Спасом Нерукотворным — ликом Христа, который монголы используют в качестве ковра, на который один из ордынцев поставил ногу.