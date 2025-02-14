USD 1.7000
EUR 1.7774
RUB 1.8994
Подписаться на уведомления
В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали»
Новость дня
В плену у русских: «Я просил воды. А они меня избивали»

Картина с поверженными русскими воинами в кабинете Управления мусульман России

фото
00:16 1350

В кабинете зампредседателя Духовного управления мусульман (ДУМ) Дамира Мухетдинова висит картина, на которой изображены ордынцы, пирующие на телах поверженных русских воинов. Об этом сообщил российский историк, член комиссии Совета при президенте РФ по межнациональным вопросам Александр Дюков.

По его словам, художник изобразил на картине пир, который войска Золотой орды устроили прямо на телах русских воинов, побежденных в битве на Калке. Ордынцы положили на тела врагов щиты, сделав настил, на который поставили стол с едой. Также на картине можно заметить стяг со Спасом Нерукотворным — ликом Христа, который монголы используют в качестве ковра, на который один из ордынцев поставил ногу.

«Дружба народов по-ордынски. Сразу и про историю, и про современность. И про будущее, если не будут предприняты защитные меры», — так отреагировал на картину Дюков.

В Духовном управлении мусульман (ДУМ) России после обвинений в русофобии заявили, что не будут снимать картину «Калка» художника Ильдара Акжигитова.

«Битва на Калке — это напоминание всем современникам о том, какими трагическими могут стать последствия внутренней разобщенности общества. К сожалению, риторика разделения россиян по сортам, попытки расколоть общество по национальному и религиозному признакам присутствуют и сегодня. Снятие картины не планируется», — заявили там.

 

Трамп не знает, кто виноват: Россия или Украина
Трамп не знает, кто виноват: Россия или Украина
01:21 81
Писториус: Трамп лишил Украину козырей
Писториус: Трамп лишил Украину козырей
00:58 554
Саудиты готовы принять "битву титанов"
Саудиты готовы принять "битву титанов"
00:24 888
Слова вице-президента США исказили
Слова вице-президента США исказили
14 февраля 2025, 23:11 2355
Что США предлагали Зеленскому и от чего он отказался
Что США предлагали Зеленскому и от чего он отказался
14 февраля 2025, 23:04 2738
Россия отправила в Сирию самолет с деньгами
Россия отправила в Сирию самолет с деньгами
14 февраля 2025, 22:25 4085
Вашингтон больше не хочет войны
Вашингтон больше не хочет войны
14 февраля 2025, 22:11 2533
Брюссель пытается «вытеснить Москву» еще из одного региона
Брюссель пытается «вытеснить Москву» еще из одного региона
14 февраля 2025, 20:12 5000
Путин готовится объявить о "победе", несмотря на реальное положение дел
Путин готовится объявить о "победе", несмотря на реальное положение дел шеф Пентагона
14 февраля 2025, 21:47 3712
Мюнхен сблизил Азербайджан и Израиль
Мюнхен сблизил Азербайджан и Израиль
14 февраля 2025, 21:32 3834
Али обязал Трампа возобновить иностранную помощь
Али обязал Трампа возобновить иностранную помощь The New York Times
14 февраля 2025, 21:25 3274

ЭТО ВАЖНО

Трамп не знает, кто виноват: Россия или Украина
Трамп не знает, кто виноват: Россия или Украина
01:21 81
Писториус: Трамп лишил Украину козырей
Писториус: Трамп лишил Украину козырей
00:58 554
Саудиты готовы принять "битву титанов"
Саудиты готовы принять "битву титанов"
00:24 888
Слова вице-президента США исказили
Слова вице-президента США исказили
14 февраля 2025, 23:11 2355
Что США предлагали Зеленскому и от чего он отказался
Что США предлагали Зеленскому и от чего он отказался
14 февраля 2025, 23:04 2738
Россия отправила в Сирию самолет с деньгами
Россия отправила в Сирию самолет с деньгами
14 февраля 2025, 22:25 4085
Вашингтон больше не хочет войны
Вашингтон больше не хочет войны
14 февраля 2025, 22:11 2533
Брюссель пытается «вытеснить Москву» еще из одного региона
Брюссель пытается «вытеснить Москву» еще из одного региона
14 февраля 2025, 20:12 5000
Путин готовится объявить о "победе", несмотря на реальное положение дел
Путин готовится объявить о "победе", несмотря на реальное положение дел шеф Пентагона
14 февраля 2025, 21:47 3712
Мюнхен сблизил Азербайджан и Израиль
Мюнхен сблизил Азербайджан и Израиль
14 февраля 2025, 21:32 3834
Али обязал Трампа возобновить иностранную помощь
Али обязал Трампа возобновить иностранную помощь The New York Times
14 февраля 2025, 21:25 3274
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться