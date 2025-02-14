Картина с поверженными русскими воинами в кабинете Управления мусульман России
В кабинете зампредседателя Духовного управления мусульман (ДУМ) Дамира Мухетдинова висит картина, на которой изображены ордынцы, пирующие на телах поверженных русских воинов. Об этом сообщил российский историк, член комиссии Совета при президенте РФ по межнациональным вопросам Александр Дюков.
По его словам, художник изобразил на картине пир, который войска Золотой орды устроили прямо на телах русских воинов, побежденных в битве на Калке. Ордынцы положили на тела врагов щиты, сделав настил, на который поставили стол с едой. Также на картине можно заметить стяг со Спасом Нерукотворным — ликом Христа, который монголы используют в качестве ковра, на который один из ордынцев поставил ногу.
«Дружба народов по-ордынски. Сразу и про историю, и про современность. И про будущее, если не будут предприняты защитные меры», — так отреагировал на картину Дюков.
В Духовном управлении мусульман (ДУМ) России после обвинений в русофобии заявили, что не будут снимать картину «Калка» художника Ильдара Акжигитова.
«Битва на Калке — это напоминание всем современникам о том, какими трагическими могут стать последствия внутренней разобщенности общества. К сожалению, риторика разделения россиян по сортам, попытки расколоть общество по национальному и религиозному признакам присутствуют и сегодня. Снятие картины не планируется», — заявили там.