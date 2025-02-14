Саудиты готовы принять "битву титанов"
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Саудовская Аравия согласилась на проведение на своей территории саммита между лидерами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Об этом говорится в заявлении саудовского МИД.
В ведомстве отметили, что одобряют телефонный разговор между Трампом и Путиным.
"Королевство приветствует проведение саммита в Саудовской Аравии и подтверждает свои постоянные усилия по достижению крепкого мира между Россией и Украиной", – заявил МИД.
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