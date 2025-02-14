Саудиты готовы принять "битву титанов"

Саудовская Аравия согласилась на проведение на своей территории саммита между лидерами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Об этом говорится в заявлении саудовского МИД.

В ведомстве отметили, что одобряют телефонный разговор между Трампом и Путиным.

"Королевство приветствует проведение саммита в Саудовской Аравии и подтверждает свои постоянные усилия по достижению крепкого мира между Россией и Украиной", – заявил МИД.