Зурабишвили непоколебима: Правительство Грузии - инструмент Путина

На Мюнхенской конференции экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили высказалась о происходящем в республике.

Она обвинила нынешнее правительство Грузии в проведении пророссийской политики и отдалении страны от Европы.

"У нас марионеточное правительство, которое желает быть инструментом Путина и которое принимает решения о том, чтобы отдалить Грузию от ее европейского пути и вернуть на российский путь. Это очень опасно, поскольку если это сработает в Грузии, а на данный момент я не вижу достаточной реакции наших европейских и американских партнеров, тогда это может получиться еще где-нибудь", – сказала Зурабишвили.