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Писториус: Трамп лишил Украину козырей

00:58 561

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал ошибкой снятие со стола переговоров двух важных вопросов: о членстве Украины в НАТО и территориальной целостности Украины.

Во время брифинга на Мюнхенской конференции он заявил, что заранее было понятно, что администрация Трампа хочет быстрого мирного договора между Россией и Украиной.

"Теперь нам нужно прояснить несколько вещей: Кто сидит за столом переговоров? Кто обеспечит мирное соглашение?" - заявил политик.

Также Писториус выразил сожаление из-за того, что администрация Трампа сняла со стола переговоров два важных вопроса без всякой необходимости в этом.

"Во-первых, членство Украины в НАТО и, во-вторых, вопрос о том, как могут выглядеть территориальные изменения в Украине. Я думаю, что это было неуклюже. Я думаю, что это была ошибка. По моему мнению, было бы гораздо лучше говорить о возможном членстве Украины в НАТО и возможных территориальных изменениях только за столом переговоров, когда Украина также вовлечена, а не заранее, до определенной степени, без получения платы от Путина. Я считаю, что это неправильно", - сказал немецкий министр.

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