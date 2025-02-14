Трамп не знает, кто виноват: Россия или Украина
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Президент США Дональд Трамп не ответил на прямой вопрос: «Украина или Россия виноваты в нынешнем кризисе?» - который ему задали журналисты в Белом доме.
«Думаю, многих можно винить. Я скажу очень просто, если бы я был президентом, этого бы не случилось», - сказал Трамп.
Предыдущая администрация США однозначно упрекала в случившемся Москву.
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