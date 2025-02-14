Иран не заинтересовала инициатива Армении

Министерство нефти Ирана упускает возможность строительства нефтеперерабатывающего завода в Армении. Об этом заявил иранский эксперт по вопросам Кавказа Эхсан Мовахдиан.

«В 2022 году правительство Армении объявило о намерении построить нефтеперерабатывающий завод и устранить влияние мировых цен на топливо на свой внутренний рынок.

Естественно, поставлять сырую нефть на этот НПЗ могут только Иран, Россия и Баку (Азербайджан в своей речи иранский эксперт намеренно называет «Баку», - ред.). Иранский частный сектор предложил построить нефтеперерабатывающий завод мощностью 100 000 баррелей в соответствии со спецификациями нашей нефти.

Армяне выразили свое согласие с этим предложением в письменной форме. Строительство НПЗ в Сюникской области могло бы обеспечить безопасность ирано-армянской границы, однако Министерство нефти к этому отнеслось безразлично», - заявил Мовахдиан.