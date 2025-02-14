Трамп даже не знает, что произойдет завтра в 12:00

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от движения ХАМАС освободить всех израильских заложников к полудню субботы.

«Если к 12:00 субботы все заложники не будут возвращены, я считаю, что пришло время отменить (соглашение о перемирии) и пусть разразится ад», - отметил он.

Сегодня, отвечая на вопрос журналиста о том, что произойдет завтра, когда в 12:00 наступит крайний срок по договоренностям по Газе, президент США сказал: «Я не знаю, что произойдет в 12:00».

Трамп добавил: «Если бы это зависело от меня, я бы занял очень жесткую позицию, но я не могу сказать вам, что сделает Израиль».